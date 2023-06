DeAndre Jordan se surpreende com Jokic: “Já joguei com futuros membros do Hall da Fama e Nikola pode estar no topo”

DeAndre Jordan falei com MARCA antes do quarto jogo da Finais da NBA. O Denver Nuggets jogador analisou a vitória decisiva de sua equipe no terceiro jogo contra o Miami Heat e destacou a importância do famoso jantar na casa de Jeff Green após o empate em 1 a 1.

“É exatamente o que precisávamos depois de um longo dia de viagem, depois de uma derrota. Tínhamos salada, batata, aspargo, salmão, carne, frango, todo tipo de sobremesa… Afinal, nesse tipo de série, você precisa hora de desligar, conversar com seus companheiros de equipe. Essa rotina funcionou outro dia, então talvez a gente repita hoje à noite”, brincou.

DeAndre Jordan está maravilhado com Jokic: “Joguei com futuros membros do Hall da Fama e Nikola talvez esteja no topo de seu jogo”.

DeAndre Jordan também teve palavras de reconhecimento para seu companheiro de equipe Nikola Jokica principal estrela do time ao lado Jamal Murray. O jogador sérvio é o líder no vestiário e o rival mais duro nos treinos.

“Joguei com muitos futuros membros do Hall da Fama, e Nikola está no topo dessa lista, se não o mais alto. Ele faz muitas coisas bem. Tenho muita sorte de tê-lo como companheiro de equipe”, disse ele .

Nikola é um talento incrível

“Quando tenho que defendê-lo nos treinos, acho que é bom para nós dois. Nos treinos, tento dificultar ao máximo para Nikola, para que seja fácil para ele nos jogos. Ele é um talento incrível.”

Quando perguntado se ele poderia parar Jokic em um jogo se ele fosse seu oponente, o jogador do Nuggets respondeu com humor. “Com muita ajuda, com os outros quatro caras em quadra”, brincou.