DeChambeau traz paz ao US Open após parceria PGA Tour-LIV: não há tanta tensão

Bryson DeChambeau pode sentir o clima melhorando no vestiário e no campo apenas uma semana após o PGA Tour e LIV Golf cessou as hostilidades.

DeChambeau acertou 67 em sua primeira rodada no US Open na quinta-feira, deixando o campeão de 2020 cinco tacadas atrás dos recordistas Rickie Fowler e Xander Schauffeleque cada um atirou 62.

esta aberto em Clube de campo de Los Angeles é o primeiro grande desde o impressionante anúncio da parceria entre o PGA Tour e o LIV Golf. A competição apoiada pela Arábia Saudita atraiu dezenas de grandes jogadores – DeChambeau entre os mais proeminentes – para seu empreendimento altamente controverso com pagamentos generosos nos últimos dois anos, mas o movimento sísmico da semana passada colocou o golfe em fluxo mais uma vez.

Ninguém sabe exatamente como será o esporte em um futuro próximo, com o LIV aparentemente planejando continuar suas próprias competições de alguma forma. Mas DeChambeau sente que a mentalidade nós-contra-eles que surgiu em ambos os lados das deserções do LIV não é mais tão prevalente.

“Acho que é um pouco mais alegre de todos”, disse DeChambeau após sua rodada. “Tem sido bom ver todos os jogadores mais neutros, então é um pouco mais confortável do que antes. Não há tanta tensão, eu acho que você poderia dizer, o que é bom para o jogo de golfe. Queremos os torcedores ver todos nós jogando juntos o tempo todo.”

DeChambeau, de 29 anos, jogou de forma agressiva e eficaz sob céu nublado no venerável campo adjacente Beverly Hills e cidade centenária, postando quatro birdies nas costas nove. Ele terminou sua rodada sob aplausos da galeria do sul da Califórnia – uma grande mudança em relação ao PGA Championship há apenas um mês, perto de Rochester, Nova York, onde DeChambeau e seu colega profissional do LIV Brooks Koepka foram vaiados no primeiro tee em Oak Hill.

Os jogadores do LIV tiveram várias atuações impressionantes em majors já este ano, embora as opiniões variem sobre se seu status de pseudo-fora da lei desempenha um papel motivacional. Koepka e Phil Mickelson foram vice-campeões do Masters Jon Rahm, e Koepka venceu o PGA Championship há quatro semanas no topo de uma tabela de classificação com DeChambeau em quarto e LIV’s Cameron Smith em nono.

Dustin Johnsonn, que terminou empatado em sexto no British Open do ano passado, disse na quarta-feira que foi informado que o LIV organizará eventos conforme planejado em 2024. Não importa o que o futuro reserva, o campeão do US Open de 2016 está aproveitando todas as chances de jogar em grandes eventos contra os melhores.

A parceria entre as turnês ainda está bastante indefinida

“Não para mim”, respondeu Johnson na quinta-feira, quando perguntado se sentiu algum alívio nas tensões durante a turnê. “Eu senti que sempre tive um bom relacionamento com os caras em tudo isso. (Mas) obviamente agora, claro, eu pude ver o ponto de vista (de DeChambeau), absolutamente.”

A parceria entre os circuitos ainda está em grande parte indefinida, mas está ficando cada vez mais claro que o status quo do PGA Tour não retornará imediatamente.

Quando questionado se tudo ainda estava funcionando normalmente no LIV, DeChambeau disse que sim. Ele pretende continuar construindo sua equipe de quatro homens, conhecida como Crushers.

“Estamos procurando contratar alguém aqui em breve para o cargo de GM (para os Crushers), e estamos muito animados com isso”, disse DeChambeau.

DeChambeau cresceu em Clovis, um subúrbio de Fresno cerca de 220 milhas ao norte de Los Angeles. Ele tinha muitos fãs nas galerias da Califórnia que adorariam ver mais do jogador polarizador que terminou entre os 10 primeiros em seus últimos três campeonatos.

“Sinto que me preparo de maneira um pouco diferente para os campeonatos principais e sinto que meu comprimento tem uma grande vantagem nesses eventos”, disse DeChambeau. “Mesmo no Open do ano passado, sinto que apenas poder ter um ferro de 6 jardas de 230 jardas é super útil em qualquer campo de golfe. Você coloca todos em um campo de golfe realmente difícil ou em um campo de teste, sinto que alguém que pode acertar de longe tem uma vantagem, se for capaz de mantê-lo em jogo. Você poderia dizer (sou) esquecido. Não vou dizer isso, mas estou apenas tentando ganhar um campeonato importante.”

DeChambeau reconheceu que tem passado mais tempo no campo nos últimos dias, acertando “mais bolas de golfe do que gostaria, nunca”. É o processo final de sua busca para retornar à forma de 2018, quando venceu quatro torneios e ficou entre os cinco primeiros no ranking mundial.

“Sinto que estou muito perto de conseguir”, disse ele. “Porque eu tive no PGA nos primeiros dois dias, e então meio que vacilei um pouco. Mas eu ainda era capaz de jogar um golfe realmente bom e sólido, pontuar bem. … Se eu tiver o que tinha no PGA, estarei lutando com certeza.”