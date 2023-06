Deion Sanders passa por procedimento perigoso que pode amputar o pé

Monze atrás, Deion Sanders mostrou um momento angustiante em que teve o dedão e o segundo dedo do pé amputados como resultado de coágulos sanguíneos que bloqueavam o fluxo sanguíneo. Este problema teria persistido como treinador principal corre o risco real de perder todo o pé se continuar com outro procedimento. A notícia foi divulgada em um vídeo postado pelo canal Thee Pregame Show no Youtube, que relata o búfalos programa de futebol. Em reunião, Deion Sanders se apresenta com diversos profissionais médicos que incluem renomado cirurgião ortopédico Dr. Kenneth Hunt. Além disso, os cirurgiões vasculares dr Donald Jacobs e Dr. Max Wohlauer da CU estiveram presentes neste encontro.

Simplesmente olhando para os rostos dos médicos, você pode dizer que esta situação se tornou extremamente crítica para Sanders, pois ele revela que não sente a sola do pé. treinador principal também explicou que vive com dores sem fim e está procurando endireitar um dedo do pé específico que sente estar deslocado. Mas a reunião rapidamente se transforma em um momento sombrio quando os médicos começam a explicar a gravidade da situação. Em uma explicação, dr Wohlauer diz a Sanders que seu tornozelo tinha apenas 66% da pressão sanguínea em comparação com o resto do corpo. Você pode dizer que Deion Sanders já está esperando ouvir algo terrível dos médicos.

Sanders corre o risco de amputação total

Mesmo que os médicos tentassem derrubá-lo facilmente, Deion Sanders não parecia entender completamente, apesar de já ter dois dedos a menos em seu pé da amputação anterior. Jacobs rapidamente disse que ele corria o risco de perder o pé inteiro, o que deixou Deion Sanders completamente chocado. O treinador Prime ainda não tomou uma decisão sobre o procedimento, pois os médicos buscam outras opções além de endireitar o dedo do pé. Sabendo que corre o risco de amputação, esse perigo evidente obrigará o treinador Prime a tomar uma decisão que pode ou não mudar sua qualidade de vida para sempre.