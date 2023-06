Deion Sanders passará por cirurgia de emergência

Deion Sanders conquistou o mundo dos treinadores universitários nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, sofreu do ponto de vista da saúde.

Depois de sofrer uma amputação parcial da perna em 2022, obrigando-o a usar um auxiliar de mobilidade, além de perder um dedo do pé, Sanders agora enfrenta outra cirurgia.

A operação acontecerá na sexta-feira, de acordo com o New York Post, que declarou que a ex-lenda da NFL foi diagnosticada com um coágulo de sangue na virilha.

“Deion Sanders fará uma cirurgia de emergência amanhã devido a um coágulo de sangue na virilha”, explicou. Adam Pacman Jones para o show de Pat McAfee.

“Tive a oportunidade de falar com ele esta manhã.

“Mas ele está acordado, está lidando com isso desde o estado de Jackson, ele teve um coágulo de sangue na perna, a mesma coisa com o pé, ele estava pensando em cortar o pé e não o fez.”

Sanders usou uma cadeira de rodas motorizada na linha lateral

Após complicações durante sua cirurgia no pé, Sanders foi forçado a usar uma cadeira de rodas motorizada nos bastidores e durante os treinos.

Não está claro neste momento quanto tempo esta última cirurgia o manterá fora do campo.

Nos últimos dias, houve especulações de que Sanders estava se posicionando para um cargo de técnico na NFLprincipalmente com seu ex-time, o Dallas Cowboys.

No entanto, em entrevista ao Cowboys Nation, o Primetime deixou claro que não tinha nenhum interesse em treinar na NFL, sugerindo que sua ideia de disciplina seria demais para jogadores adultos que recebem um contracheque.