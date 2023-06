Dennis Rodman: Fazer sexo com tantas mulheres diferentes virou um trabalho

Dennis Rodman não é um ex-jogador qualquer. Durante sua carreira, ele ganhou cinco anéis de campeonato da NBA (89 e 90 com os ‘Bad Boys’ da Detroit Pistons e 96, 97 e 98 com Michael Jordande búfalos de Chicago) e tem sido um dos melhores rebotes da história da Liga (sete vezes melhor reboteiro de 92 a 97 consecutivamente), sendo sete vezes incluído no melhor quinteto defensivo da NBA.

Membro do prestigiado Hall Of Fame desde 2011, sempre foi um cara rebelde e polêmico dentro e fora das quadras, onde suas excentricidades, principalmente com mulheres, acabaram ofuscando sua faceta de astro do basquete.

Em seu livro autobiográfico ‘I Should Be Dead By Now: The Wild and Crazy Times of the NBA’s Greatest Rebounder’, ele conta em detalhes como era sua vida sexual antes de conhecer Carmen Electra, uma das estrelas de Baywatch, com quem teve um caso. E, como ele mesmo diz, foi ela quem mudou sua forma de se relacionar com as mulheres.

a revelação de rodman

Rodman estava tentando se livrar do hábito de sair com uma nova garota todas as noites, mas teve uma revelação surpreendente de que o sexo se tornou um trabalho. Logo depois, ele começou a namorar Electra e disse que encontrou o amor com ela, ainda que brevemente.

“Não sei o que era. Talvez porque, naquele momento da minha vida, eu estava fazendo sexo com tantas mulheres diferentes. Tantas que, às vezes, virava um trabalho”, disse. Rodman disse. “Com Carmen era diferente. Foi bom estar com alguém esperando a hora certa, o lugar certo, o momento certo.”

Ele lembra como um de seus primeiros encontros com a atriz o marcou: “Você realmente mora aqui?” perguntado Carmen a primeira vez que ele a levou para casa. “Sim,” Rodman disse.

“Saímos para comer sushi, chegamos em casa, deitamos na cama e nos olhamos e conversamos, conversamos, conversamos. Ela ficou quatro ou cinco dias lá, dormindo na minha casa, na minha cama, e nunca fizemos amor. era algo irreal”, explica em seu livro.

O Pistões e touros estrela mostrou seu lado mais humano com a mulher por quem se apaixonou. Não era nada parecido com suas aventuras sexuais antes de conhecê-la, quando ele se considerava um playboy.