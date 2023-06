Dennis Rodman usa saia para evento de orgulho e responde aos críticos

Dennis Rodman apareceu na Parada Pride de Houston no domingo arrasando com uma saia … um movimento que aparentemente não agradou a alguns “fãs”, levando a lenda da NBA a bater palmas online!

Rodman, de 62 anos, compartilhou várias fotos do evento junto com a legenda … “O amor sempre vencerá🌈Happy Pride #gaypride #loveislove #pridemonth”

O 5x campeão da NBA estava vestindo uma saia colegial verde plissada, junto com uma camiseta preta, com uma foto da cabeça de Rodman, completa com seu cabelo arco-íris.