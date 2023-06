Denunciante do Pentágono afirma que os EUA têm programas de recuperação de OVNIs desde os anos 1940

Emuito tempo um delator no reino do fenômeno OVNI vem à tona, tende a haver sempre ceticismo envolvido, mesmo por parte de verdadeiros crentes no assunto. Eles estavam esperando por evidências palpáveis ​​que pudessem responder à velha questão de ‘Estamos sozinhos no universo?’. Tantos das gerações passadas e atuais queriam obter essa resposta sem uma resposta real, especialmente com a comunidade científica começando a duvidar dos oficiais que negam a existência de alienígenas. Encontrar veterano da Força Aérea David Grusch, um dos muitos ex-funcionários dos EUA que se apresentaram ao governo sobre a existência de vida alienígena. Suas afirmações foram publicadas pela primeira vez por autores Leslie Kean e Ralph Blumenthal sobre O relatório. Ele tem as credenciais para não ser desacreditado por seu testemunho.

Momentos após a publicação dessa história, o premiado jornalista Ross Coulthart conseguiu uma entrevista com Grusch via nação de notícias. Suas reivindicações são extremamente selvagens e difíceis de entender. Em suma, o governo dos Estados Unidos mentiu para o povo americano por décadas. Grusch afirma que eles recuperaram ‘algumas’ naves espaciais acidentadas de inteligência não humana. Ele está apresentando isso agora devido a uma lei recente que foi aprovada e permite uma melhor proteção para os denunciantes quando eles se manifestam contra seu próprio governo. Esta lei também permite que esses denunciantes revelem detalhes de documentos classificados ou conteúdo que seja considerado uma questão de segurança nacional.

Grusch também afirma que corpos alienígenas foram encontrados

Aqui está o que Grusch disse a Ross Coulthart: “Estes estão recuperando veículos técnicos de origem não humana, chame-os de espaçonaves, se quiser, veículos de origem exótica não humana que pousaram ou caíram. Eu pensei que era totalmente louco e pensei a princípio que estava sendo enganado, era um ardil. As pessoas começaram a confiar em mim. Abordem-me. Muitos ex-oficiais de inteligência vieram até mim, muitos dos quais eu conhecia quase toda a minha carreira, que me confidenciaram que faziam parte de um programa. Lá é uma campanha de desinformação sofisticada visando a população dos EUA, que é extremamente antiética e imoral. Definitivamente, não estamos sozinhos. Os dados apontam, empiricamente, que não estamos sozinhos. Bem, naturalmente, quando você recupera algo que caiu ou caiu. Às vezes você encontra pilotos mortos e, acredite ou não, por mais fantástico que pareça, é verdade.”