Denver Nuggets, o time favorito da final da NBA

A temporada da NBA está prestes a atingir seu auge, e a tão esperada final promete ser um espetáculo imperdível. De um lado, temos o Miami Heat, que protagonizou uma incrível reviravolta na série da semifinal contra o Boston Celtics para assegurar sua sexta participação nas finais da NBA nos últimos 15 anos, apesar de ter terminado a temporada regular em apenas 8º. Do outro lado, temos o Denver Nuggets, que, apesar de disputar sua primeira final de NBA, se destaca como o claro favorito para levar o título.

Para as casas de apostas mais confiáveis segundo o Sportytrader, os Denver Nuggets são inquestionavelmente favoritos. Casas como a Betano, 1xBet ou ainda Betfair, pagam pouco mais de 1.20 para o time ser o campeão NBA de 2023, contra odd à volta de 4.20 para os Miami Heat. Ainda assim, o Miami Heats provou que é capaz do melhor e de surpreender todas e todos! Os apostadores podem se acautelar, através da página sobre as casas de apostas com códigos promocionais semanais da Sportytrader, graças aos quais é possível proteger as suas apostas.

O favoritismo do Denver Nuggets se justifica pelos impressionantes números que acumularam ao longo da temporada regular. Com um registro notável de 53 vitórias e apenas 29 derrotas, a equipe demonstrou uma consistência e um desempenho excepcionais. Além disso, sua campanha nos playoffs, onde superaram seus adversários com facilidade, reforça sua posição como equipe favorita. Com um jogo coletivo excepcional e Nikola Jokic liderando o time com maestria, os Nuggets têm sido imparáveis. Jogadores como Jamal Murray e Michael Porter Jr. também têm contribuído significativamente, agregando arremessos precisos e habilidades ofensivas que complementam perfeitamente o estilo de jogo da equipe.

Comprovando o favoritismo: a dominante série contra o Los Angeles Lakers na semifinal

Durante a jornada até a final da NBA, o Denver Nuggets protagonizou uma série de semifinais impressionante contra o poderoso Los Angeles Lakers, liderado por LeBron James. Surpreendendo a todos, os Nuggets conquistaram uma vitória esmagadora de 4 a 0 sobre os Lakers, garantindo assim seu lugar na grande final.

Nessa batalha épica, dois jogadores do Denver Nuggets se destacaram intensamente. Jamal Murray demonstrou uma habilidade excepcional, apresentando uma média de 22 pontos, cinco assistências e cinco rebotes em cada uma das quatro partidas contra os Lakers. Sua capacidade de pontuar nos momentos cruciais e sua criatividade em quadra foram fundamentais para o sucesso da equipe.

No entanto, foi Nikola Jokic quem realmente fez história. O talentoso pivô sérvio registrou uma marca jamais vista na NBA: uma média de triplo-duplo durante a série contra os Lakers. Com médias de 27 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, Jokic exibiu sua versatilidade e habilidade para dominar o jogo em todas as áreas da quadra. Sua visão de jogo impressionante e sua capacidade de pontuar e distribuir assistências foram fatores decisivos para desestabilizar os Lakers e garantir a vitória dos Nuggets.

Essas performances excepcionais de Jamal Murray e Nikola Jokic contra um time estelar como o Los Angeles Lakers evidenciaram a força e a determinação do Denver Nuggets. Esses jogadores se tornaram verdadeiros destaques e pilares da equipe, liderando o time com confiança à final da NBA, impulsionados por uma sequência de seis vitórias consecutivas nos playoffs. Vale ressaltar que os Nuggets ainda não foram derrotados em casa durante esta campanha pelos playoffs, o que reforça o seu favoritismo frente ao Miami Heat.

Em conclusão, é por conta desses fatores que as odds médias para a vitória do Denver Nuggets no Jogo 1 das Finais da NBA nas principais casas de apostas são de 1.25, enquanto as odds do Miami Heat para vencer esse jogo, são de 3.60, em média.