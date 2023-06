Deontay Wilder: luta contra Francis Ngannou ‘algo que pode realmente acontecer’

ATLANTA – De acordo com Deontay Wilder, uma luta de boxe com Francis Ngannou não é apenas um sonho.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do WBC fez uma aparição nos bastidores do PFL 4 depois de participar das festividades ao lado da gaiola e aparecer brevemente na transmissão.

Naturalmente, a presença de Wilder sugere que a promoção de MMA baseada em torneios está pelo menos tentando facilitar uma luta com Francis Ngannou, sua aquisição de agente livre de maior perfil, para uma luta de boxe.

E pelo que vale a pena, Wilder parece ser um jogo. O ex-campeão de boxe teve a ideia de experimentar o MMA e trocar uma luta de boxe com Ngannou por uma luta de MMA.

Nos bastidores, Wilder disse ao MMA Fighting que está “99 por cento” no caminho para garantir sua próxima luta, um encontro esperado com o também ex-campeão Anthony Joshua, no final do ano. Mas ele também reconheceu a chance definitiva de que isso não aconteceria, liberando-o para uma luta em potencial com Ngannou.

“Naquela data específica [in December], não tenho certeza, mas todas as coisas e tudo são possíveis”, disse Wilder. “Eu e Francis conversamos, tivemos reuniões com ambas as partes, no que diz respeito à equipe. Então essa é uma conversa real que vem acontecendo, não só entre a família de combate, mas entre as equipes também, pegando o telefone, todo mundo falando.

“Então isso é algo que pode realmente acontecer com ele. Portanto, o melhor ainda está por vir. Há tantas coisas que eu poderia dizer, tantas coisas que posso tentar colocar em palavras para dizer, mas no final do dia, veremos o que acontece quando acontecer. Essa é a melhor maneira que posso [say it] para dar às pessoas uma paz de espírito. Essas coisas estão em discussão, mas veremos o que acontece e, quando acontecer, será incrível.”

Wilder até experimentou um par de luvas PFL ao lado da gaiola em uma entrevista de acompanhamento e trocou algumas palavras com Ngannou, cujo sonho de lutar boxe foi uma das razões para encerrar seu contrato com o UFC como campeão.

“Ei, Francis, está ouvindo?” Wilder disse com um sorriso. “Já discutimos isso antes e temos muito espaço e oportunidade para discutir mais uma vez. Estou procurando uma luta dupla [deal] atravessando.”

Espera-se que Ngannou faça sua estreia no PFL em 2024, depois de fazer sua estreia no boxe profissional.