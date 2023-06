deputado confirma realização de edital

Um concurso Polícia Legislativa PI ( Piauí) deve ser anunciado em breve. A confirmação veio por parte do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Franzé Silva, por meio das redes sociais.

O principal motivo para realizar do certame é investimento na segurança pública:

“Asseguro que, da parte da Assembleia Legislativa do Piauí, continuaremos fazendo tudo para nos somarmos aos esforços pela segurança da população. Já devolvemos para as ruas 59 policiais militares que estavam à disposição da Alepi e minha meta é fazer concurso para a Polícia Legislativa, de modo a colocar os militares da Alepi para reforçar mais a segurança pública em Teresina e no interior“, afirmou o presidente da Casa.

Outras declarações sobre o concurso Polícia Legislativa PI

No início deste ano, Franzé já havia falado sobre o assunto e disse ao comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Scheiwann Lopes, que iria redimensionar, para as ruas, cerca de 50 policiais militares que estavam à disposição do Legislativo.

Mediante situação, a Casa já iniciou o processo de estudos do concurso Polícia Legislativa PI a fim de verificar a disponibilidade orçamentária para realização do edital.

Concurso Alepi previsto

Além do concurso Polícia Legislativa PI , a Assembleia também tem concurso previsto. Tudo indica que serão liberadas 400 vagas para os cargos de tradutor-intérprete de Libras, sociólogo, economista, assim como nas áreas de Direito e Saúde.

O último concurso aconteceu em 2019 e na ocasião foram ofertadas 41 vagas para nível médio. As vinte vagas para nível médio foram nas seguintes especialidades:

Taquigrafia;

Informática;

Cerimonial Público;

Radiodifusão; e

Administrativa.



O salário inicial era de R$2.310,14. Já o restante das vagas foram para as seguintes áreas: áreas de Biblioteconomia, Comunicação Social, Tecnologia da Informação, Contabilidade, Direito e Redação de Atas e Revisão de Debates. Todos os cargos para nível superior. O salário inicial era de R$4.068,39.

Concursos previstos no Piauí

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Nesta sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Concursos federais autorizados

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.