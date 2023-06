Derrick Rose para os Lakers? Knicks recusa opção de US$ 15 milhões e se torna agente livre

Tele New York Knicks supostamente recusaram Derrick Roseopção de equipe de $ 15,6 milhões para o próximo NBA temporada e o Los Angeles Lakers já estão entre os primeiros favoritos para conseguir os serviços do armador veterano.

Rose, 34, provavelmente receberá apenas ofertas mínimas de veteranos. O Lakers poderia protegê-lo por meio da exceção semestral, que pagaria a ele US$ 4,3 milhões pela temporada 2023-24.

Shaquille O’Neal surpreende fãs cantando rap enquanto procura por ‘Home Depot Girl’

O Golden State Warriors venceu LA na corrida para adquirir Chris Paulque foi negociado com o Washington Wizards no movimento que enviou Bradley Beal para o Phoenix Suns.

O Lakers ainda precisa de um armador que possa aliviar um pouco a carga Lebron James e Rose ainda tem um pouco de gasolina no tanque.

estrela dos Knicks Júlio Randle recentemente elogiou a liderança silenciosa do veterano no vestiário durante uma aparição no Paulo Jorgepodcast de e disse “[Rose] ainda pode jogar.”

Poderia Derrick Rose retornar ao Chicago Bulls?

Outro ponto de pouso potencial para Rose é com o búfalos de Chicagotime de sua cidade natal que o convocou em 2008 e onde ele ganhou o MVP da liga.

Touros recentemente anunciados Lonzo Ball não jogará no próximo ano, então Chicago se beneficiaria muito com o retorno de Rose.

A família de Rose está atualmente confortável em Nova York, possibilitando que ele fique com a equipe em um veterinário, especialmente considerando seu relacionamento próximo com o treinador principal. Tom Thibodeau.

Jogando pelo Lakers ao lado de James e Anthony Davisno entanto, é uma oportunidade única na vida de Rose e, possivelmente, a melhor chance de ganhar seu primeiro campeonato.