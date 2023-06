Apesar do potencial da tecnologia para melhorar a eficiência do processo e a experiência do cliente, a adoção da IA (Inteligência Artificial) no Brasil continua em seus estágios iniciais. De acordo com pesquisas realizadas, apenas 28% das empresas brasileiras usam IA atualmente, enquanto 50% têm planos de implementar a tecnologia nos próximos dois anos. Por isso que hoje, apontaremos os principais desafios da empresa em utilizar a Inteligência Artificial.

Embora a adoção de IA esteja aumentando, alguns obstáculos impedem que as empresas aproveitem totalmente o potencial da tecnologia. Isso deixa o Brasil atrás de países como China e Estados Unidos.

Neste artigo, veremos alguns dos principais desafios pelos quais as empresas brasileiras não estão usando IA, e como superar esses motivos.

Como está o desenvolvimento da IA no Brasil atualmente?

Embora a transformação digital e a adoção da IA estejam em ascensão no Brasil, o país fica atrás de outros em termos de progresso tecnológico.

O relatório “Inteligência Artificial no Brasil: Cenário e Recomendações” lançado, afirma que o país está apenas começando com IA e, portanto, um mercado emergente em relação a outros.

O relatório destaca que o Brasil tem potencial para se tornar uma grande potência em AI nos próximos anos devido ao aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento do país e à expansão das iniciativas governamentais.

Um estudo que aponta para um aumento na adoção de tecnologia é o estudo da Zendesk, que descobriu que metade das empresas brasileiras planeja implementar IA nos próximos dois anos.

Neste cenário, espera-se que a IA dê passos significativos nos próximos anos no Brasil. Afinal, muitos líderes empresariais buscam aprender como incorporar a IA em suas operações para aumentar a competitividade de suas empresas.



Desafios da empresa em utilizar a Inteligência Artificial

Na sequência, demonstraremos os maiores desafios no caminho da adoção da IA no Brasil.

Falta de familiaridade dos gerentes e diretores com IA

Muitos executivos de negócios brasileiros carecem do entendimento necessário de IA para tomar decisões tecnológicas estratégicas. Isso pode resultar em decisões desinformadas e falta de investimento na área.

Assim, programas de educação para esses profissionais seriam necessários para superar esse desafio e ajudá-los a entender melhor a AI e suas possíveis aplicações.

Falta de profissionais capacitados em IA

A grave falta de inteligência especializada em talentos requer habilidades técnicas altamente desenvolvidas em áreas como ciência da computação, matemática, estatística e outras.

Mas, a falta de profissionais no mercado brasileiro com as habilidades necessárias, dificulta a adoção da tecnologia pelas empresas.

Desta forma, é preferível investir em programas de desenvolvimento profissional e atração de talentos da IA, com parcerias com instituições de ensino e laboratórios de pesquisa.

Falta de regras e ética no uso da IA

É digno de nota, que a IA tem o potencial de levantar questões éticas e de privacidade de dados, como viés algorítmico e uso inapropriado de informações pessoais.

Por isso, o Brasil precisa de um marco regulatório especializado que encoraje práticas éticas e de tecnologia aberta. A possível solução seria formar comitês especializados e grupos de trabalho para discutir a regulamentação da AI em conjunto com especialistas do setor.

O cenário regulatório para IA continua em desenvolvimento no Brasil, o que pode causar incerteza para as empresas interessadas em implementar a tecnologia.

Desta forma, é importante acompanhar as discussões em andamento sobre a regulamentação da AI no país e participar de grupos de trabalho e associações específicas do setor para contribuir com a criação de regras e regulamentos relevantes.

Lidar com excesso de informações

As empresas ainda carecem dos dados necessários para implementar a tecnologia, essencial para o funcionamento eficiente da IA.

Uma maneira de avançar, é investir em estratégias de coleta e armazenamento de dados, bem como em parcerias com empresas que já possuem dados úteis para a implementação da IA.

Disponibilizar despesas financeiras significativas

As empresas, especialmente aquelas de tamanho menor, podem encontrar os altos custos associados à adoção de inteligência artificial como um obstáculo.

Assim, a colaboração com empresas que já possuem infraestrutura de IA e talentos especializados, ou mesmo investindo em serviços terceirizados, é a melhor forma de superar esse desafio.

Conscientizar a necessidade de conhecimento para os futuros profissionais

O caminho em inteligência artificial está começando no Brasil, o que pode levar a uma escassez de profissionais qualificados em um futuro próximo.

Investir em programas de educação técnica e pós-secundária, bem como formar parcerias com universidades para oferecer educação continuada a estudantes e profissionais atuantes, pode ser uma solução viável.

É importante incentivar uma cultura de inovação e experimentação nas empresas, pois isso irá inspirá-los a experimentar novas abordagens e cultivar seu próprio talento interno.