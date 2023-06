Descarrilamento de trem sobre a ponte do rio Yellowstone causa derramamento perigoso

Um trem descarrilou em Montana neste fim de semana, causando o colapso de uma ponte sobre um rio… o que agora preocupa as autoridades de que um derramamento perigoso esteja atravessando a água.

O acidente aconteceu no início da manhã de sábado, quando um trem de carga caiu no rio Yellowstone… por motivos que ainda não foram determinados. Vários vagões estão parcialmente submersos na água – e dizem que alguns deles carregam materiais tóxicos.

Um desses produtos químicos é relatado como derivado de produtos petrolíferos – alguns disseram que na verdade é asfalto e outros líquidos de movimento lento que ainda não foram identificados. As autoridades disseram temer que parte disso possa ter começado a vazar para o rio – que alimenta o abastecimento de água para os residentes próximos. Uma avaliação completa está em andamento.

Como você pode imaginar, as equipes de emergência estão no local e tentando limpar o que podem. Os legisladores federais e estaduais também estão respondendo em massa – dizendo que estão monitorando a situação e trabalhando com os especialistas apropriados para controlá-la.