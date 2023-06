DESCONTOS para beneficiários do INSS começam em todo o Brasil; veja como aproveitar HOJE (22/06)

Beneficiários do INSS agora têm à disposição um programa exclusivo de vantagens lançado pelo governo federal em maio. O Meu INSS+ chegou para inovar como cartão virtual, oferecendo benefícios, tal como descontos nos serviços e produtos de diversas empresas e instituições.

De acordo com informações do instituto, aproximadamente 179 mil pessoas tiraram as credenciais no mês de junho e já estão desfrutando dessa novidade. Além do mais, o cartão funciona também como documento para identificação para os beneficiários do INSS.

Parcerias para os beneficiários do INSS

O Ministério da Previdência Social (MPS) afirmou que já possui parcerias com o BB e a CEF, mas pretende atrair novas instituições a fim de ampliar os benefícios do Meu INSS+. Aproximadamente 38 milhões de pensionistas, aposentados e beneficiários dos outros auxílios têm a possibilidade de emitir o cartão.

Há diversos benefícios e vantagens disponíveis. Para os clientes que recebem seus benefícios pela Caixa, a instituição oferece programas como o Dotz, seguro de vida sênior, cartão Caixa Sim Elo, seguro fácil residencial fácil e cartão de débito Elo.

No Banco do Brasil, as pessoas podem aproveitar os benefícios. Basta acessar o endereço eletrônico da instituição e verificar quais são os estabelecimentos que oferecem descontos. Em seguida, apresentar seu cartão onde escolheu.

Além do mais, o Meu INSS+ proporciona também descontos nas farmácias, shows, cinemas, serviços, telemedicina, viagens, seguros e outros. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, afirmou que alguns benefícios na área de farmácia podem chegar a descontos de até 70%.

Quais serviços podem ser acessados no MEU INSS+

O Meu INSS+ oferece diversos serviços que podem ser acessados ??pelo site ou aplicativo de celular. Esses serviços incluem:

Solicitar benefícios ou serviços e acompanhar o andamento da solicitação;

Solicitando aposentadoria;

Calculando quanto tempo falta para se aposentar;

Tirar declarações como imposto de renda, pagamento de benefícios, contribuição para o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e crédito consignado;

Solicitação de declaração de recebimento de benefício do INSS;

Agendamento de perícia médica;

Atualizando dados cadastrais;

Localizando a agência do INSS mais próxima.



Para se cadastrar no Meu INSS+, o usuário precisa informar CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento. Eles também precisam responder a algumas perguntas sobre sua vida profissional para verificar sua identidade. Os usuários podem acessar o Meu INSS+ por meio do site, aplicativo ou agência do INSS. Em caso de dúvidas, o usuário pode ligar para a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135.

Como acompanhar uma solicitação

Para acompanhar o andamento de uma solicitação de benefício ou serviço pelo Meu INSS+, o usuário pode seguir os seguintes passos:

Acesse o site ou aplicativo do Meu INSS+ no celular;

Faça login na conta deles;

Clique na guia “Pedidos”;

Selecione a solicitação que deseja rastrear;

Verifique o status da solicitação.

Os usuários também podem receber notificações sobre o andamento de sua solicitação por meio do app Meu INSS+. Caso o usuário tenha alguma dúvida sobre sua solicitação, pode ligar para a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135.

Como emitir a carteira

Para aproveitar todas as oportunidades, siga as instruções abaixo para emitir sua carteira:

Acesse o aplicativo Meu INSS (disponível para sistemas Android e iOS );

e ); Selecione a opção “Carteira do beneficiário” no menu;

Escolha uma imagem para a carteira;

Toque no quadrado para confirmar sua ciência dos termos;

Clique em “Continuar”;

Aproveite os benefícios da sua carteira do beneficiário.

Quanto tempo demora para receber a carteira?

A plataforma Meu INSS+ permite que os usuários solicitem a Carteira do Beneficiário online, e o processo costuma ser rápido e direto. No entanto, não há informações específicas sobre quanto tempo leva para receber o cartão após solicitá-lo no Meu INSS+.

É possível que o cartão esteja disponível para download ou impressão imediatamente após a solicitação. O usuário pode acessar o Cartão Beneficiário pelo site ou aplicativo Meu INSS+ e selecionar uma foto para o cartão antes de baixá-lo ou imprimi-lo.