Descubra como precificar produtos corretamente

O desafio de aprender a precificar um produto é algo que todo empreendedor deve saber. Saber colocar preço corretamente nos seus produtos e serviços é crucial se você deseja que sua empresa tenha lucro e se expanda. Por isso que hoje, informaremos como precificar produtos corretamente.

Além disso, você corre menos risco de perder dinheiro em vendas se não souber calcular corretamente os vários custos envolvidos.

Mas você não deve se preocupar. Neste artigo, abordaremos os principais fatores a serem considerados na hora de determinar o preço de um produto, para você garantir lucro e competitividade para o seu negócio.

Qual o método utilizado para estabelecer o preço de varejo de bens e serviços?

Primeiramente, é preciso ter claramente, que precificar implica muito mais do que, afixar uma etiqueta de preço a um item ou listar um valor monetário para um conjunto de serviços. Os cálculos necessários para chegar a esses valores finais também fazem parte do processo de precificação.

Por fim, um dos objetivos da precificação é garantir que os preços gerem um retorno financeiro positivo para o negócio. É por isso que é crucial compreender a distinção entre lucro e margem de lucro.

Por exemplo, se os conceitos de precificação não forem aplicados corretamente, uma mesma empresa pode ter uma margem de lucro alta, mas um lucro líquido baixo.

A competitividade, ou o grau em que o preço de um produto está abaixo ou acima da concorrência, também deve ser considerada durante a precificação. Isso porque, o preço importa quando o consumidor decide comprar um produto ou contratar um serviço, mesmo que não seja o único fator decisivo.

A estratégia de preços deve encontrar um equilíbrio entre esses fatores para garantir um preço que seja sustentável e lucrativo para o negócio e atraente para os clientes. O preço ideal para um produto ou serviço é determinado por uma combinação de pesquisa financeira, de mercado e de marketing.

Precificar corretamente os produtos, é encontrar um ponto ideal onde custo, valor e lucro se encontram.



Como precificar um produto corretamente?

Três abordagens comuns para precificar produtos são a margem de custo, markup e a margem de contribuição. Para organizar os dados, você também pode utilizar uma tabela de preços.

Como calcular a margem sobre o custo

A margem sobre o custo é o lucro que você espera obter com o preço final de um produto. Assim, o método considera apenas as despesas relacionadas ao produto, não os custos gerais do negócio. Para obter um lucro líquido, é necessário reduzir os custos associados à receita de vendas.

A fórmula empregada é:

Margem sobre o custo = valor do produto + lucro da empresa

Como calcular o markup

Para definir brevemente o que é markup, é o modelo de precificação que considera todo o dinheiro gasto na fabricação ou compra do produto, incluindo custos fixos, custos variáveis, margem de lucro e custos de produção.

A fórmula empregada é a seguinte:

Markup = 100/([100-(despesas variáveis+despesas fixas+margemde lucro)])

Neste caso, o preço de venda será:

Preço de venda= Markup x custo de produção

Como calcular a margem de contribuição

Utilizando a margem e contribuição, o preço do produto é determinado pelo lucro bruto desejado ou produto das vendas após a dedução de todas as outras despesas. Ainda, valor de custo será reduzido ainda mais para obter o lucro líquido.

A fórmula empregada é a seguinte:

Margem de contribuição=(vendas-custos variáveis+despesas variáveis)

Outra fórmula que pode utilizar é:

Margem de contribuição (%)=(vendas-(custos e despesas variáveis))/(valor de venda)

Independentemente do método de precificação escolhido, é crucial que você considere todas as despesas e fluxos de receita associados à fabricação e venda de seu produto.

Os custos de realizar algo incluem tudo, desde matérias-primas a salários de trabalhadores e taxas de remessa. Mas as despesas, incluem gastos em relação à manutenção da empresa, como contas de serviços públicos, impostos e taxas de serviço que deve pagar para manter seu negócio funcionando. Também deve considerar o custo dos impostos.

É importante primeiro determinar os custos de produção ou distribuição antes de decidir sobre um preço. Isso significa que o preço de venda de um bem ou serviço deve contabilizar todos os custos e lucros ou perdas incorridas na sua produção (Custo + Lucro + Despesas Variáveis = Preço de Venda).

A princípio, precificar pode parecer uma tarefa intransponível, mas é crucial para a saúde financeira de uma empresa no longo prazo. É natural lutar com estimativa de custos, mas você deve consultar recursos para preencher as lacunas em seu conhecimento e se sentir mais confiante.