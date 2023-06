descubra qual será o salário do aprovado após o reajuste

O concurso TCE SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) pode ter uma excelente novidade para os aprovados em breve.

Os servidores poderão contar com novos salários. Isso porque, o presidente do órgão, Sidney Estanislau Beraldo, encaminhou recentemente junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o projeto de lei complementar 103/2023, que tem o intuito de conceder um reajuste de 5,6% aos servidores, no sentido de garantir a reposição inflacionária de 2022.

Vagas e novo concurso TCE SP

A proposta será apresentada e deve iniciar as tramitações internas. Caso seja aprovada, os próximos servidores já contarão com novos valores. Vale lembrar que o novo edital já tem banca definida. A FGV será a empresa organizadora.

O quantitativo de vagas ainda não foi anunciado, contudo, tudo indica que as oportunidades serão para os cargos de auxiliar técnico de fiscalização na área de tecnologia da informação e agente de fiscalização, na área de tecnologia da informação.

As oportunidades serão para médio e superior e os salários poderão alcançar R$ 13 mil. O salário de nível médio será de R$ 6.373,63. Os novos valores contarão com acréscimo de 5,6%.

Como foi o último concurso TCE SP

O último edital do concurso TCE SP foi anunciado em 2017 e ofertou as seguintes oportunidades:

133 vagas para o cargo de agente de fiscalização, sendo 97 para agente de fisalização e 36 para agente de fiscalização na área de administração, ambos com necessidade de formação em áreas específicas.

Os salários iniciais foram de R$ 12.984,88 e o certame contou com a Vunesp como banca. A prova contou com 80 questões e foi dividida da seguinte forma:



conhecimentos gerais – 40 questões

conhecimentos específicos – 40 questões

Já no ano de 2015, o órgão realizou uma seleção para o preenchimento de 125 vagas para o cargo de auxiliar de fiscalização financeira, com inicial de R$ 4.606,80 . Neste caso, a banca foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Foram 70 questões divididas do seguinte modo:

conhecimentos gerais – 30

conhecimentos específicos – 40

Outros concursos TC

O concurso TCDF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) anuncia que o certame avançou mais uma fase rumo ao edital.

Isto é, agora a seleção já conta com banca organizadora. A empresa será responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas. O Cebraspe será a banca responsável. O documento foi liberado nesta segunda, 26 de junho.

Vagas e atribuições concurso TCDF

Ao todo serã0 30 vagas para o cargo de auditor e analista. Vale lembrar que as oportunidades são previstas para a realização de uma nova seleção ou nomeação de aprovados, além da possível criação ou mudança em cargos.

Confira as atribuições dos cargos:

Auditor de Controle Externo – Área de Auditoria: desempenhar as atividades finalísticas de caráter técnico relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do TCDF;

Auditor de Controle Externo – Área Especializada: desempenhar atividades administrativas de caráter especializado, de nível superior, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do TCDF;

Analista Administrativo de Controle Externo – Área de Gestão: desempenhar atividades técnico-administrativas, de nível superior, voltadas à gestão administrativa e ao funcionamento dos serviços auxiliares do TCDF;

Técnico Administrativo de Controle Externo – Área de Suporte Administrativo: desempenhar atividades administrativas, de nível médio, voltadas ao funcionamento operacional e logístico dos serviços auxiliares do TCDF.

Reajuste salarial

O concurso TCDF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) pode sair a qualquer momento. Contudo, a novidade da vez é que o reajuste salarial dos servidores foi sancionado.

Com a decisão, os percentuais serão acrescidos em duas parcelas, sendo em 4,8809%, a partir de 1º de abril, e em 4,8809%, a partir de 1º de setembro de 2023.

A carreira de Analista-Técnico de Controle, o salário inicial que antes era de R$ 11.282,45, será reajustado em R$ 11.833.14. Já o cargo de Auditor terá remuneração inicial de R$ 20.174.76. Isso já somando o vencimento base mais Gratificação de Atividade da Carreira de Controle Externo (GACE).

Acesse mais detalhes aqui