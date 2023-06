Destaque nacional: Penedo é a capa da edição de junho da Revista Fácil Lazer & Negócios

Assessoria SETUREC

Agora, todo o Brasil terá a oportunidade de conhecer um pouco sobre Penedo. Isso porque a cidade é a capa da edição do mês de junho da Revista Fácil Lazer & Negócios. A revista é especializada em turismo e é uma das mais antigas em circulação no Brasil.

Em uma reportagem especial intitulada ‘Penedo, Alagoas: A joia mais bela do Velho Chico’, os leitores e internautas poderão conhecer as particularidades desse destino turístico, tudo o que engloba a cultura, os principais pontos e atrativos turísticos, a gastronomia, os meios de hospedagem e as belezas naturais.

É crucial salientar o papel do prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, nesse processo de divulgação e aprimoramento do turismo na cidade. O trabalho da Prefeitura de Penedo tem sido um fator determinante para a alavancagem do turismo na região. A gestão tem investido em infraestrutura, na valorização cultural e no fomento de ações que atraem visitantes, gerando, assim, mais desenvolvimento para a cidade. Os resultados dessas ações podem ser vistos tanto na crescente reputação de Penedo como destino turístico quanto no bem-estar dos seus habitantes. O destaque na Revista Fácil Lazer & Negócios é apenas um exemplo do reconhecimento desse esforço que se reflete na qualidade do turismo de Penedo.

A edição da Revista Fácil Lazer & Negócios também está disponível no formato digital e pode ser acessada através do site http://www.revistafacil.com.br/.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC