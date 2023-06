Destaques do vídeo da luta completa de Ilia Topuria vs. Josh Emmett

Assista Ilia Topuria x Josh Emmett com os destaques completos do vídeo da luta no UFC Jacksonville acima, cortesia do UFC e da ESPN.

Emmett x Topuria aconteceu em 24 de junho no VyStar Veterans Memorial Arena em Jacksonville, Flórida. Josh Emmett (18-4) e Ilia Topuria (14-0) colidiram no evento principal do UFC Jacksonville. A luta foi ao ar ao vivo na ABC e ESPN+.

Veja mais destaques em vídeo abaixo.

Para uma recapitulação rodada a rodada da luta, confira este blog ao vivo de Shaun Al-Shatti do MMA Fighting.

Round 1: Grande oportunidade aqui para Ilia Topuria, um homem que eu acredito ser o futuro desta divisão de penas por um tempo agora. A lenda do futebol espanhol Sergio Ramos está presente aqui em Jacksonville para apoiar seu compatriota. Quanto a Emmett, aos 38 anos, este é um momento decisivo se o veterano espera escalar seu caminho de volta para outra chance pelo título do UFC. Grandes apostas, grande drama. O árbitro Marc Goddard é o terceiro homem na jaula. Eles os retocam e partimos. Emmett toma o centro da gaiola cedo e bombeia seu jab. Topuria balança forte com um gancho de direita quando Emmett vem para dentro. Topuria rasga mais alguns ganchos no corpo. Ele está colocando cada grama de si mesmo nessas fotos. Topuria tem Emmett em desvantagem agora. Topuria com um chute forte na panturrilha. Chute alto falha para Emmett. Abordagem muito medida aqui de ambos os homens em termos de volume, nenhum lançando muito, ambos tentando escolher seus arremessos. Eu dou uma ligeira vantagem para Topuria, mas é uma rodada aleatória. O MMA Fighting marca 10-9 para Topuria.

Rodada 2: Topuria volta para o chute na panturrilha. Emmett continua a circular e bombear seu jab. Emmett entra, mas não consegue encontrar um lugar para um forte gancho de esquerda. Topuria dispara de volta com um gancho em loop de sua autoria. Topuria está sentado nesses balcões agora. Topuria liderando com seu jab e Emmett está começando a usá-lo. A defesa de Topuria está no ponto agora. Emmett tenta correr para dentro, mas escorrega. Topuria descarrega uma bomba atômica e derruba Emmett! Emmett se levanta e atira de volta! Agora estamos cozinhando. Topuria continua a diversificar seu ataque. Enorme contra-gancho de Topuria e Emmett se machuca! Ele é tão rápido lá dentro. Uau, Emmett sobreviveu. O MMA Fighting marca 10-9 para Topuria. (20-18 Topúria.)

Rodada 3: Ilia Topuria está pegando fogo agora e o rosto de Emmett está começando a parecer duro. Emmett está muito mais em sua moto nesta rodada, mas ele ainda está exagerando em seus socos. Apenas defesa magistral e controle de distância por Topuria. O espanhol descarrega com enxurrada. Ele está separando Emmett aqui. O olho direito de Emmett está totalmente fechado. Outro golpe forte de Topuria faz Emmett cambalear. Mão direita do monstro por Topuria. Ele apenas joga tão … caramba … duro. O rosto de Emmett é uma máscara carmesim agora. Topuria parece que mal está suando. Emmett abre um contra-ataque com a mão direita que acerta, mas Topuria apenas o come. O MMA Fighting marca 10-9 para Topuria. (30-27 Topúria.)

Rodada 4: O canto de Emmett é desesperador, mas eles também acham que Topuria está diminuindo a velocidade. Não tenho tanta certeza disso. O homem parece fresco. Topuria volta para seu jab. Yeesh, um chute feio na panturrilha de Topuria na perna da frente faz Emmett tropeçar. Emmett avança com uma combinação que erra. Topuria acerta Emmett com outro chute forte na panturrilha – e esse claramente machucou. Emmett ainda está nisso. E ele come um jab forte assim que eu digito isso. Massiva mão direita derruba Emmett! Topuria fervilha de socos! Pode ser isso! Emmett de alguma forma se levanta, mas Topuria está em cima dele! Meu Deus, Emmett é durão. Topuria derruba-o novamente com a mão direita! Topuria pula na montaria e faz chover tiros! De alguma forma, incrivelmente, ele sobrevive até o chifre. Uau. O MMA Fighting marca 10-8 para Topuria. (40-35 Topúria.)

Rodada 5: Marc Goddard chama o médico para dar uma olhada em Emmett. Este vai continuar. O canto de Emmett precisa estar pronto para intervir e salvar seu lutador de si mesmo. Emmett sai caçando cabeças e a multidão aumenta atrás dele! Ele está carregando e jogando bombas, mas Topuria evita tudo. Mais trabalho com aquele chute na panturrilha para Topuria. Sua defesa é tão boa esta noite, ele está evitando tudo que um Emmett desesperado está jogando. Queda na hora certa de Topuria – ele se acomoda na meia-guarda. Emmett começa a se levantar, mas Topuria o prende contra a cerca. Emmett tenta lutar, mas Topuria está em cima dele. Isso tudo é Topuria. Que desempenho. O MMA Fighting marca 10-9 para Topuria. (50-44 Topúria.)

Ilia Topuria def. Josh Emmett por decisão unânime (50-44, 50-42, 49-45)