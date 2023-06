Destino Penedo é apresentado na 18ª edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçu Travel Market

Assessoria SETUREC/PMP

O evento aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná

No último final de semana, o Destino Penedo foi apresentado em mais um evento importante de turismo. Desta vez, foi na 18ª edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçu Travel Market, que contou com a presença da cadeia turística como um todo, a exemplo de destinos, companhias aéreas, hotelaria, operadoras e atrativos. O evento aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

A cidade de Penedo foi representada por Maria Augusta Brêda, Diretora de Marketing e Promoções da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC). As pessoas que foram ao espaço, conheceram um pouco da cultura, história, os principais atrativos e pontos turísticos do destino. Paraguaios e argentinos também marcaram presença no evento.

“Estar presente em eventos como o Festival das Cataratas é de extrema importância, pois é mais uma oportunidade de a gente promover o Destino Penedo e fazer com que ele fique cada vez mais conhecido”, disse Maria Augusta Brêda.

Sob a liderança do prefeito Ronaldo Lopes, Penedo tem dado passos ousados em direção ao destaque no cenário turístico nacional e internacional. A participação na 18ª edição do Festival das Cataratas reforça o empenho da gestão Crescendo Com Seu Povo em promover a cidade como um destino atraente e rico em cultura. As iniciativas priorizam a valorização do patrimônio e o fortalecimento da economia local através do turismo. Este é um momento de orgulho e sinaliza um futuro promissor para Penedo no segmento turístico.

A 18ª edição do Festival das Cataratas contou com atividades, incluindo palestras, oficinas, capacitações, visitas técnicas e a tradicional Feira de Turismo e Negócios.

Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC