Destroços do submarino Titan encontrados e vistos pela primeira vez desde a aventura mortal

RImagens recentemente capturadas revelam os destroços do submersível Titan da OceanGate Exploration, fornecendo o primeiro vislumbre das consequências após o trágico e catastrófico incidente ocorrido na semana passada.

Em St. John’s Harbor, Newfoundland, Canadá, fragmentos da malfadada embarcação foram descarregados de um navio na quarta-feira. Evidentes nessas peças recuperadas estavam claras indicações da imensa pressão que sofreram, variando de amassados ​​perceptíveis a deformações completas.

Ao longo desta semana, a Guarda Costeira dos EUA esteve diligentemente envolvida na recuperação de destroços do submersível afundado, uma tarefa difícil após a falha devastadora que custou a vida de cinco pessoas.

A busca incansável pelo submarino continuou por vários dias agonizantes, alimentando esperanças e especulações de que os tripulantes ainda poderiam estar vivos, sustentados pelo suprimento limitado de 96 horas de oxigênio a bordo do navio. No entanto, à medida que a busca avançava, restos do submarino foram descobertos em 22 de junho, destruindo qualquer vislumbre de otimismo remanescente. Foi uma confirmação de partir o coração de que todos a bordo haviam tragicamente perdido suas vidas. A descoberta de detritos serviu como um lembrete sombrio dos imensos perigos e riscos que os submarinistas enfrentam nas profundezas do oceano.