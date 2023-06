Detalhes de Peyton Hill salvando crianças de afogamento, ‘milagre’ ninguém morreu

Ex-estrela da NFL em Peyton Hill está se abrindo no dia em que salvou heroicamente seu filho e sobrinha de uma forte correnteza na Flórida no início deste ano … dizendo que é um “milagre” todos sobreviveram.

O ex-running back do Cleveland Browns detalhou a seleção de janeiro. 4 missão de resgate em uma entrevista com “Bom Dia America“… onde ele explicou que não havia bandeiras de advertência perto de seu local na praia de Pensacola antes do incidente.