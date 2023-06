Detalhes mais íntimos da vida de Amber Heard na Espanha: seus próximos projetos enquanto ela deixa Johnny Depp

Tprimavera de 2022 não foi um momento feliz para Amber Heardcomo ela estava envolvida e perdeu um julgamento de difamação muito público contra seu ex-marido Johnny Depp.

Depois de vários detalhes pessoais sobre Amber HeardA vida de Ariana tornou-se pública durante o julgamento, desde então ela se afastou dos holofotes e se mudou para a Espanha para passar um tempo em Madri e em Maiorca.

Amber Heard amando a nova vida em Madri: todos sorriem enquanto ela visita o museu e conversa com os locais

“Amo muito a Espanha, espero poder ficar aqui como amo viver aqui”, disse ela recentemente a repórteres na entrada de sua casa em Madri.

Detalhes da vida de Amber Heard na Espanha

Agora, surgiram mais detalhes sobre a vida da atriz de 37 anos em Espanha, com o Daily Mirror a informar que tem uma casa em Costitx, em Maiorca, um imóvel avaliado em três milhões de euros.

“Ela se dá bem com todo mundo e compra frutas e legumes aqui”, disse o dono da mercearia local ao El Mundo.

“Ela fala espanhol, com sotaque mexicano, e é sempre muito educada e deseja bom dia às pessoas. E todos aqui a tratam normalmente.”

O último filme de Amber Heard

Não houve nenhum novo Amber Heard filmes desde o Johnny Depp julgamento, já que seu longa-metragem mais recente foi o filme de 2021 ‘Zack Snyder’s Justice League’, no qual ela interpretou Mera.

Mas, Amber Heard tem dois novos filmes chegando. Um deles é ‘In the Fire’, um thriller sobrenatural que estreará no Festival de Cinema de Taormina no sábado, 24 de junho.

Nele, a atriz interpreta Grace Burnham, uma psiquiatra que tenta ajudar uma criança com dificuldades.

O outro próximo Amber Heard filme é ‘Aquaman e o Reino Perdido’, quando ela vai reprisar seu papel como Mera.

Por um tempo, houve dúvidas sobre se ela poderia ou não retornar a essa franquia, mas no final ela foi confirmada como membro do elenco.