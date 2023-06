Detroit Pistons anuncia contrato com o novo técnico Monty Williams

Monty Williams está assumindo o Detroit Pistons.

A equipe disse na sexta-feira que chegou a um acordo com a Williams para preencher sua vaga de técnico. Os termos do acordo não foram anunciados, mas uma pessoa familiarizada com a situação disse à AP na noite de quarta-feira que era um contrato de seis anos.

A pessoa falou sob condição de anonimato porque a mudança não havia sido anunciada na época.

“Depois de passar algum tempo com Monty, está claro que ele encontrou um equilíbrio único entre alcançar a vitória no mais alto nível e, ao mesmo tempo, nutrir uma cultura de crescimento, desenvolvimento e inspiração”, disse o proprietário do Pistons, Tom Gores. “Estou muito animado. Esta é uma grande vitória para nós.”

Williams, de 51 anos, foi demitido pelo Phoenix em 13 de maio, dois anos depois de chegar às finais da NBA e um ano depois de ganhar o prêmio de técnico do ano da liga.

Williams venceu 63% de seus jogos em quatro temporadas regulares com o Suns, mas foi eliminado nas semifinais da Conferência Oeste por dois anos consecutivos, depois de perder para o Milwaukee nas finais da NBA de 2021.

Williams será formalmente apresentado em uma coletiva de imprensa em Detroit na próxima semana. Ele disse que tomou a decisão de assinar com o Pistons após uma série de conversas com Gores, o gerente geral Troy Weaver e outros executivos do Pistons.

“Uma semana atrás, eu não tinha certeza do que o futuro reservaria”, disse Williams no comunicado da equipe. “Mas, depois de conversar com Tom e Troy, fiquei empolgado ao ouvir a visão deles para o futuro dos Pistons. Eles tinham um plano cuidadoso e agradeço muito a ênfase que colocaram no lado pessoal deste negócio. Eles mostraram uma enorme consideração por eu e minha família durante todo esse processo.”

O Detroit venceu 17 jogos na NBA na última temporada, e Dwane Casey deixou o cargo de técnico com um ano restante de contrato para assumir um cargo na diretoria.

Os Pistons não tiveram sorte na loteria do draft, conseguindo a 5ª escolha geral pelo segundo ano consecutivo e perdendo a oportunidade de selecionar o profissional francês Victor Wembanyama, 19, de 2,10 metros, que deve ser o primeira escolha geral do San Antonio Spurs.

Detroit, tricampeão da NBA, conquistou uma vaga nos playoffs apenas duas vezes em 14 anos. O Pistons não vence um jogo da pós-temporada desde 2008, quando avançou para as finais da Conferência Leste pela sexta vez consecutiva durante uma sequência notável que incluiu a conquista do título da NBA em 2004 e um jogo antes de se repetir como campeão.

Jaden Ivey e Jalen Duren, a escolha nº 5 e nº 13 geral no verão passado, deram esperança para o futuro com seu jogo na última temporada. Cade Cunningham, a escolha número 1 geral em 2021, teve sua segunda temporada interrompida por uma cirurgia na canela.

Williams tem 367 vitórias e 336 derrotas em nove temporadas como técnico da NBA, com um recorde de pós-temporada de 29 vitórias e 27 derrotas. Ele teve um período de cinco anos com o New Orleans Pelicans, que o demitiu em 2015 com um recorde de 173-221 e duas aparições nos playoffs.

“Monty representou o protótipo ideal para nossa jovem equipe, mas não esperávamos que ele estivesse disponível”, disse Weaver no comunicado. “Quando ele ficou disponível de repente, aproveitamos a oportunidade para falar com ele. Isso não significa que os outros em nosso processo não eram candidatos fortes. Eles eram. Mas Monty é o protótipo.”