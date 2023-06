Devido à baixa audiência, a controversa série da HBO ‘The Idol’ interrompe sua exibição: O que deu errado?

O fim de semanasérie da HBO, O ídolo, está chegando ao fim mais cedo do que o esperado, com a data final sendo adiada, de acordo com vários relatórios. O RadarOnline revela que a rede tomou a decisão de cortar suas perdas com o polêmico programa. Inicialmente anunciado como uma série de seis episódios estrelada pela filha de Johnny Depp, Lily-Rose Depp e o próprio Weeknd, o programa enfrentou muitas críticas.

Criado por The Weeknd e Sam Levinson de Euforia, O ídolo segue a história de Tedros, interpretado por The Weeknd, dono de um clube e líder de culto em Los Angeles, que se envolve em um relacionamento complexo com uma estrela pop em ascensão chamada Jocelyn, interpretada por Lily-Rose Depp. O elenco também apresenta Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, Elizabeth Berkley, Melanie Liburd e Anne Heche em papéis recorrentes.

A decisão de encurtar a série parece ser influenciada por sua baixa audiência. O último episódio atraiu apenas 133.000 espectadores, marcando um declínio significativo. Além disso, o show foi atormentado por controvérsias e rumores nos bastidores.

Alegações de uma produção conturbada e sexista surgiram semanas atrás

No início deste ano, Pedra rolando publicou um artigo que pintou um quadro negativo do show, com alegações de uma produção conturbada. Vários membros do elenco e da equipe o descreveram como “pornografia de tortura sexual” e criticaram sua representação de fantasias de estupro. O fim de semana respondeu ao artigo compartilhando um clipe do programa no Twitter, onde seu personagem descarta a publicação como “irrelevante”.

Apesar dos contratempos, há algumas notícias positivas para The Weeknd. Ele, junto com Common e Kid Cudi, apresentou seu especial para a HBO, The Weeknd ao vivo no Sofi Stadium, para consideração na categoria Direção Musical do Emmy. Se indicado, ele competirá contra vencedores anteriores, como Adam Blackstone e Rickey Minor.