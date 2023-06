Devonte Graham, da NBA, se declara culpado de dirigir com deficiência

Guarda do San Antonio Spurs Devonte’Graham se declarou culpado de uma acusação de contravenção por dirigir embriagado decorrente de sua prisão em julho de 2022 … TMZ Sports aprendeu.

De acordo com um porta-voz do Ministério Público do Condado de Wake, Graham entrou com o pedido durante uma audiência na terça-feira, depois de fazer um acordo com os promotores.

Raleigh/Wake CCBI Devonte ‘Graham da NBA é preso por DWI, supostamente tinha 0,11 BAC



Fomos informados de que a acusação de excesso de velocidade que Graham também enfrentava no caso será descartada como parte do acordo.

Uma audiência de sentença para Graham foi marcada para o próximo mês.

O jogador da NBA de 28 anos foi inicialmente atingido com as duas acusações em 7 de julho de 2022… depois que autoridades em Raleigh, Carolina do Norte, disseram que ele estava a 63 MPH em uma zona de 40 MPH enquanto estava embriagado por volta das 3 da manhã.

A polícia disse na época que depois de parar Graham por excesso de velocidade, os testes de bafômetro revelaram que ele tinha um BAC de 0,11.

Graham – uma escolha de segunda rodada no Draft da NBA de 2018 – estava jogando pelo New Orleans Pelicans no momento da prisão… Josh Richardson.

Graham passou a jogar em 20 jogos pelo San Antonio, com média de 13 pontos por jogo.