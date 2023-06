Dez pessoas feridas em tiroteio em massa em Denver após a vitória do Nuggets no campeonato

Uma celebração do campeonato da NBA em Denver rapidamente mudou de júbilo para terror… quando 10 pessoas ficaram feridas em um tiroteio em massa na cidade após a vitória do Nuggets.

De acordo com o Departamento de Polícia de Denver. … o tiroteio ocorreu a cerca de um quilômetro da Ball Arena por volta das 12h30 da manhã de terça-feira.

Detalhes completos sobre o incidente ainda não estão claros – os policiais descreveram a cena como uma situação “complexa” – embora tenham dito que 10 pessoas no total sofreram ferimentos a bala.

Fotos da cena mostram que as autoridades demarcaram a área com fita isolante enquanto a investigação continua.

Pouco antes do tiroteio, não havia sido nada além de um bom momento para aqueles na cidade que estavam comemorando a vitória do Nuggets por 94-89 no jogo 5 sobre o Heat.