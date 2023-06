Dia Brasil ABRE MAIS de 100 VAGAS; Saiba mais!

Veja quais são os cargos e o que é necessário para se candidatar!

O Dia Brasil, rede de supermercados que conta com mais de 7 mil empregados somente no Brasil e 30.000 ao redor no mundo, está contratando novos profissionais para compor o seu time em algumas cidades do país. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho ofertados:

Programa Jovem Aprendiz – Jaú – SP – Lojas / Shopping;

Programa Jovem Aprendiz – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Loja – Belém Capela – Francisco Morato – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador de Loja – Enseada – Guarujá – SP – Atendimento;

Operador de Loja – Jd Santo Elias – São Paulo – SP – Atendimento;

Gerente de Categoria (Comprador) Liquida/Bebidas – São Paulo – SP – Compras;

Operador de Armazém – Americana – SP – Lojas / Shopping;

Encarregado de Loja – Mooca – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Programa Jovem Aprendiz – Itu – SP – Lojas;

Gerente de Loja – Lençóis Paulista – SP – Atendimento;

Encarregado de Loja – Santa Rosa Do Viterbo – SP – Atendimento;

Operador de Loja – Lençóis Paulista – SP – Atendimento;

Jovem Aprendiz – 8 – Valinhos – SP;

Operador de Loja PCD – Registro – SP – Atendimento;

Gerente de Loja – Guaíra – SP – Lojas / Shopping;

Encarregado de Loja – Cabreúva – SP – Atendimento;

Dentre outras.

Mais sobre o Dia Brasil

Dando mais detalhes sobre o Dia Brasil, podemos destacar que a única empresa do segmento a atuar com lojas próprias e franquias. No Brasil, conta com cinco Centros de Distribuição e mais de 800 lojas nos estados de São Paulo e Minas.

Pioneirismo é a marca registrada do Dia, além de ser a primeira franqueadora supermercadista do Brasil, também foi precursora na oferta de produtos de marca própria. Trabalhar no DIA Brasil é viver um ambiente inspirador, cheio de desafios e oportunidades.

Como se candidatar?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!