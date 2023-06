dicas de estudos para a reta final

A aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcada para novembro deste ano, está se aproximando. Com isso, muitos inscritos no exame se preocupam com a reta final do período de preparação para o exame.

Como o Enem avalia os conhecimentos adquiridos durante o Ensino Médio, o ideal é que o estudante comece a se preparar desde cedo, com um ano de antecedência. Assim, nessa reta final que antecede o exame seria necessário apenas revisar os assuntos estudados e praticar o que foi aprendido através de simulados e resolução de questões.

Apesar disso muitos estudantes que se inscreveram no Enem estão começando a estudar agora. Pensando nisso apresentamos algumas dicas de como criar um plano de estudos eficaz para a reta final do exame. Veja a seguir.

Foco nas disciplinas mais “difíceis”

Em primeiro lugar, ao estabelecer um planejamento de estudos, você deve considerar o seu nível de conhecimento em cada uma das áreas avaliadas no Enem. Analise quais são as disciplinas que são de fácil compreensão para você e em quais você tem dificuldade de aprendizado ou demora mais tempo para dominar.

O ideal é priorizar essas disciplinas em seu cronograma de estudos para garantir que terá um bom desempenho até mesmo nessas áreas. Não deixe de revisar os assuntos que já domina, mas tenha em mente a importância de dedicar mais tempo àquelas disciplinas que você considera difícil na escola ou nas quais o seu desempenho escolar não é tão bom. Assim, se você tem

Pesquise o conteúdo mais cobrado

Uma maneira de tornar o estudo na reta final mais eficaz, vale a pena fazer uma pesquisa e conferir quais são os assuntos mais cobrados no exame nos últimos anos. Há também alguns levantamentos que indicam quais são os conteúdos mais recorrentes no Enem em cada área ou disciplina.

Conhecer as provas aplicadas em anos anteriores ajudará muito no processo de preparação para o exame no sentido de direcionar os estudos. Além disso, você passará a conhecer a estrutura da prova, tendo mais familiaridade quanto chegar o dia da aplicação.



Crie uma rotina de estudos

Por fim, para garantir a eficácia dos estudos nesse momento, é necessário criar uma rotina de estudos e ter disciplina para segui-la. Portanto, se organize para estudar algumas horas todos os dias úteis. Estudar no final de semana também pode ser uma boa opção, desde que o estudante reserve tempo para o seu descanso.

Para facilitar esse processo, é fundamental ter um planejamento escrito previamente, com distribuição de horários e disciplinas para cada dia da semana dedicado aos estudos.

Lembre-se da redação

A prova de redação é uma das mais exigentes do Enem já que trata-se da única prova discursiva do exame, ou seja, essa é a única prova que exige que o candidato escreva a resposta a partir dos seu repertório. Conforme indicado nas 5 competências da redação, além de ter conhecimento sobre o tema proposto, os participantes devem dominar a norma culta escrita do português.

Além disso, a avaliação da redação é bastante criteriosa. Então, recomendamos que você escreva pelo menos uma redação por semana para treinar seus conhecimentos e habilidades de escrita.

Revise

Por fim, lembre-se de revisar os assuntos que você já estudou com uma certa recorrência. Diversos estudos da área do aprendizado apontam que é fundamental revisitar os conteúdos para garantir a sua fixação. Então, quanto mais você revisar um assunto, mais chances terá de responder bem às questões do Enem.

Com essas dicas, mesmo estudando apenas na reta final do Enem, você terá um bom desempenho no exame, mas é preciso ter em mente que esse resultado depende da sua dedicação.

Confira no edital do Enem 2023 a composição das provas.

