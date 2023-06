Dicas para a loja tradicional sobreviver com o aumento das vendas online

O principal tópico de discussão em conferências dedicadas às tendências do setor de varejo foi este: o que o futuro reserva para a loja tradicional? Apesar do aumento das compras online, as lojas tradicionais continuam a desempenhar um papel importante na vida diária dos consumidores. Por isso que hoje, daremos dicas para manter o funcionamento da loja tradicional e se distinguir da concorrência.

Mas, a pergunta que fica é: Qual a melhor maneira de desenvolver planos que garantam o sucesso contínuo das lojas tradicionais sem sacrificar terreno para a crescente onda de compras on-line?

Este é o debate que norteia nosso artigo.

Por que o destino da loja tradicional é incerto?

A clareza sobre todos dos fatores considerados é essencial ao discutir tendências. O comportamento do consumidor deve ser considerado em primeiro lugar. E o que exatamente ele querer? Quais são alguns de seus hábitos?

A realização de novas demandas dos clientes é a fonte da lendária necessidade de reformular o layout físico da loja. Com a revolução digital, eles estão procurando novas formas de fazer compras. Na mesma linha, eles antecipam ser influenciados por marcas de maneiras cada vez mais difundidas.

Em resposta a esta compreensão e análise da atividade global do mercado, as empresas precisam se manter competitivas e em sintonia com as necessidades dos clientes.

São vários temas-chave para 2023, incluindo novos formatos de loja, adoção de tecnologias de ponta durante o processo de vendas, revisão de operações de back-end (como gerenciamento de estoque e remessa) e consolidação de vários canais de distribuição.

Dicas para se destacar na multidão tendo uma loja tradicional



Para saber mais sobre o destino de sua loja tradicional e procurar maneiras de manter seu negócio competitivo e à frente da concorrência, leia algumas dicas úteis.

Assim, vamos ajudá-lo a pensar em novas maneiras e desenvolver uma técnica de negócios em sintonia com as tendências do mercado.

Invista em atender o mercado híbrido: loja tradicional e online

O melhor mercado híbrido de compras tradicionais e online combina pontos de contato físicos e digitais ao longo de toda a jornada de compra. Isso significa que os componentes offline e online do processo de vendas são complementares e integrados.

Neste cenário, o cliente fez uma compra online, mas não está disposto a esperar o tempo solicitado pelo envio. Com o uso do modelo híbrido, ele escolhe a opção de retirada em um único ponto de venda.

Esta técnica que sua empresa emprega, é vital ter em mente que a integração de atendimento ao cliente e canais de vendas é uma norma crescente da indústria. Afinal, os consumidores acreditam que as vivências devem fluir naturalmente entre espaços físicos e digitais.

Ofereça novas vivências de compra ao cliente

A nova vivência de compra está sendo chamada de “Retailtainment”, que significa técnica de marketing experimental que adiciona mais diversão e relaxamento à viagem de compras.

Por exemplo, um varejista de itens de esporte que se dedica ao entretenimento varejista pode ofertar aulas de ioga na loja para os clientes. Assim, é possível utilizar luzes, sons, movimento e objetos interativos para criar uma vivência totalmente imersiva que pode ser utilizada por outras empresas.

Dessa forma, a nova vivência de compra deve permitir que os clientes façam mais do que apenas comprar. Eles devem poder “viver” na loja.

Implementar na loja tradicional ferramentas de AR/VR

As lojas tradicionais provavelmente incorporarão tecnologias de realidade aumentada (AR) e virtual (VR) para melhor auxiliar os clientes em suas viagens de compras.

A ideia é que os clientes possam usar essas ferramentas para obter respostas para perguntas frequentes, experimentar o produto antes de comprá-lo e ver demonstrações convincentes do item que estão considerando comprar.

Dessa forma, a possibilidade de reversão ou arrependimento é bastante reduzida e as decisões podem ser tomadas com maior confiança e segurança.

Reinventar a logística da empresa

Desta forma, o plano estratégico de lojas de diversos setores deve incorporar o uso de equipamentos sustentáveis (como ecobikes e carros elétricos) e tecnológicos (drones).

Se você precisar de alguns exemplos para ajudá-lo a colocar a ideia em prática, aqui estão eles.

O maior varejista online do mundo, realiza testes de entrega com drones e desenvolve seu próprio sistema de entrega usando a tecnologia desde 2016. Em sociedade com a empresa brasileira Speedbird Aero, o iFood realizou testes iniciais de entrega de drones no Brasil.

A utilização de equipamentos tecnológicos como drones não só traz agilidade na entrega, mas também reduz custos logísticos, diminui os índices de acidentes com um impacto ambiental positivo ao diminuir as emissões de gás carbônico.