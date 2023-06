Estabelecer uma rotina regular de limpeza da casa nem sempre é uma tarefa simples. À medida que as agendas diárias de todos ficam mais ocupadas, manter a casa em ordem pode se tornar um desafio maior. Para fazer tudo e ainda ter tempo para limpar a casa, a gestão do tempo é crucial. Por isso que hoje, daremos dicas para criar uma rotina de limpeza em sua casa.

Dicas para criar uma rotina de limpeza em sua casa

Aqui estão 5 dicas de limpeza doméstica para economizar tempo e esforço sem sacrificar a qualidade do serviço. Leia e depois comprove se é real!

1ª Dica: Crie uma rotina para si

A princípio, adquirir novos hábitos é o primeiro passo para quem quer facilitar as tarefas domésticas. É muito mais fácil definir quem conduz o quê, quando e como, quando existe uma rotina definida. Além disso, você pode atribuir tarefas a cada membro de sua família, facilitando a divisão do trabalho.

Para isso, você precisa entender os requisitos de sua casa, como:

Os dias do lixeiro passa são às quartas e sextas-feiras por volta das 21h 30 min. Assim, por volta das 19 horas, você precisará decidir quem será encarregado por transportar o lixo até o lixão;

se você mora sozinho ou com outras pessoas, lavar a roupa duas ou três vezes por semana deve ser suficiente. Agora se há mais de três pessoas, é preciso lavar roupas mais vezes na semana;

Sabendo o que precisa ser feito, você pode fazer uma programação diária de limpeza, incluindo:

Tirar o lixo: 3ª e 5ª feiras;

Lavar roupas: 2ª, 4ª e 6ª;

Aspirar o chão: domingo, 4ª e 6ª feira;

Limpar o banheiro: 5ª feira.

Uma rotina definida tornará a limpeza de sua casa muito menos estressante e permitirá que você se concentre em realizar as coisas. Este é apenas um exemplo e pode ser modificado para atender às suas circunstâncias específicas.



Você também opte por contratar um organizador pessoal para ajudá-lo a formar essas novas rotinas, se desejar e estiver dentro de suas possibilidades financeiras.

2ª Dica: Não fique adiando para mais tarde

Deixar as coisas para depois é uma prática comum em qualquer casa. E muitas pessoas não percebem, mas isso é um grande erro, por haver uma chance maior de que você nunca consiga fazer isso, e se transforme em uma bola de neve.

Veja este cenário comum: você está assistindo seu programa de TV favorito e decide não lavar as xícaras do café da manhã. No outro dia, você trabalhou até tarde, bebeu seu café rapidamente e deixou mais lixo no chão.

Quando você for fazer as refeições, a pia estará cheia, e você não terá vontade de lavar a louça. Afinal, ninguém gosta de ter uma enorme pilha de louça suja para lavar, certo?

Este é um bom exemplo para quase todas as tarefas domésticas. Se você não deixar para depois, terá menos coisas para fazer quando chegar a hora de realizar a grande limpeza e terá mais facilidade em geral.

3ª Dica: Remova os itens vencidos ou não sendo mais utilizados dos armários

Se quando você for se arrumar para sair, na hora de escolher uma roupa, você joga tudo na cama e aí decide o que vestir. Mas, se fizer isso, quando voltar, as roupas estarão lá esperando para guardá-las.

Essa é uma das principais causas do desleixo e ansiedade na hora de arrumar a casa. Assim, o tempo gasto reorganizando é arrastado e exaustivo em parte devido à desorganização.

Evite o estresse de estar sempre colocando as coisas de volta onde elas pertencem. Desta forma, será muito mais agradável voltar para casa se estiver arrumada, e você economizará tempo na limpeza.

4ª Dica: Uses as ferramentas apropriadas para a limpeza

Você pode limpar com muito mais rapidez e eficiência se você tiver as ferramentas certas, em vez de ter que improvisar. Para fazer isso, faça uma lista dos itens que você normalmente usa para limpar sua casa, como:

Baldes;

Escovas;

Pano de chão;

Vassoura;

Estes são apenas os mais convencionais, mas não deixe de cuidar com a qualidade dos materiais e necessidade de substituição periódica, e poderá realizar as suas tarefas domésticas com bastante tranquilidade.

5ª Dica: Utilize os produtos certos para os locais a serem limpos

Por fim, se você quer gastar menos tempo, precisa saber quais produtos são os melhores para cada cômodo ou eletrodoméstico. Você terá muito mais confiança em fazer uma limpeza completa e eficiente, se você souber quais produtos deve utilizar.