Hoje, a capacidade de influenciar os outros é uma habilidade obrigatória. Em última análise, aprimorar essa faceta ajuda a formar laços mais fortes com os outros, principalmente em termos de compreensão mais completa sobre a posição de outra pessoa durante uma conversa ou debate. Por isso que hoje, forneceremos dicas para influenciar pessoas e aumentar as vendas.

Relaxe se você sente que não é ótimo nisso ou que há muito espaço para melhorias. Desde que esteja aberto ao aprendizado, qualquer pessoa consegue desenvolver essa habilidade. Ou seja, não é um talento inato nem algo que adquirimos durante o desenvolvimento inicial.

Aprender a influenciar os outros é crucial se você quiser chegar ao topo da sua área. Mas é importante deixar claro que não estamos falando de manipulação ou qualquer tipo de ação que visa beneficiar injustamente uma parte em detrimento de outra.

Estamos falando sobre o emprego da psicologia em apoio ao compartilhamento dos seus pensamentos e sentimentos com outras pessoas e melhorar suas conexões pessoais e profissionais.

Dicas para influenciar pessoas e aumentar as vendas

Na sequência, apresentamos algumas dicas para influenciar pessoas e aumentar as vendas:

1ª Dica: Mantenha contato visual enquanto o interlocutor estiver falando

O primeiro conselho para influenciar a opinião das pessoas é mais direto: use a cabeça ao falar, balançando se quiser pedir um favor. Foi estabelecido por meio de pesquisas que, quando as pessoas fazem esse gesto, estão concordando com o que acabaram de ouvir.

Verificou-se também que é natural que reajamos da mesma forma quando alguém avança em nossa direção. Use esta técnica para se tornar mais convincente: sempre acene com a cabeça ao falar, e a pessoa à sua frente provavelmente irá acenar com a cabeça, concordando inconscientemente com o que você está dizendo.



2ª Dica: Reitere o que você ouve

Você não pode persuadir as pessoas a fazerem o que você quer, a menos que elas gostem de você. Portanto, uma técnica conhecida como necessidades de escuta reflexiva precisa ser implementada. Na conversa real, estamos falando sobre parafrasear o que outra pessoa diz.

A técnica é direta: apenas escreva o que ela disser e então, quando for a vez de você falar, repita o que acabou de escrever para reforçar a lógica dela. Não parece, mas esta é uma ótima maneira de mostrar que você se importa com essa pessoa, o que ajudará muito a fazê-la gostar de você.

3ª Dica: Não repreenda as pessoas por cometer erros

Não corrigir ninguém enquanto eles estão apresentando um argumento. Isso chama atenção após terem seu ego atacado dessa maneira pode ser um desafio.

Tente se colocar no lugar dessa pessoa e mostre alguma empatia. Assim, aumente a probabilidade de ela ouvir o que você tem a dizer e torne mais simples, corrija-a conforme você avança na conversa.

4ª Dica: Faça uma oferta que não pode ser recusada

Um conselho que tem se mostrado bastante eficaz é fazer uma oferta irrefutável logo de cara. Neste ponto, será possível persuadir alguém aceitar uma ideia mais nuançada que opere na mesma linha.

5ª Dica: Imite o comportamento do consumidor

Imitar as ações de uma pessoa é um poderoso método de influência. Assim, as pessoas são mais propensas a ver o imitador favoravelmente se elas mesmas forem imitadas.

Este método é conhecido como “mimese”. Isso ocorre porque as pessoas querem ter certeza de que suas ações foram corretas e essa necessidade é atendida.

6ª Dica: Utilize elogios sempre

Saber como influenciar os outros diz muito sobre o quão bem você pode elogiá-los. Afinal, todos gostamos de elogios porque eles aumentam nosso senso de valor próprio. No entanto, esse recurso deve ser usado com cautela.

7ª Dica: Chame as pessoas pelo seu nome

O nome de uma pessoa é o som mais agradável que ela pode ouvir, de acordo com Dale Carnegie, autor de How Win Friends and Influence People. Assim, chame o nome da pessoa sempre que possível ao conversar com ela.

As outras pessoas ao nosso redor estarão muito mais abertas e dispostas a ouvir se seguirmos esse caminho.

8ª Dica: Procure não dizer que a outra pessoa está errada

Esteja ciente de que não é certo dizer aos outros que eles estão errados. Pois, fazer isso pode ser rude e piorar as coisas. Para conquistar alguém com bastante facilidade, é preciso saber como discutir com eles.

Quando for o caso, demonstre que você discorda, mas está disposto para ouvir o outro lado e, em seguida, apresentar sua própria posição e demonstrar seu ponto de vista amigavelmente, usando fatos e números para apoiar suas reivindicações. Dessa forma, as divergências são menos prováveis ??e as pessoas estão mais abertas a novas ideias.