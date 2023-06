dicas para manter a calma no dia da prova

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova que foi criada em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam concluído o ensino médio.

Hoje em dia, o ENEM é uma das provas mais importantes para os estudantes que querem ingressar em uma instituição de ensino superior brasileira, tanto pública como privada. Assim, não é de se surpreender que os participantes fiquem nervosos e ansiosos no dia do exame.

Porém, o estresse e a ansiedade podem atrapalhar o seu desempenho no ENEM. Dessa forma, para te ajudar a controlar as suas emoções durante o exame, o artigo de hoje trouxe um resumo com dicas sobre como manter a calma no dia da prova do ENEM 2023. Confira!

Comece a se preparar com antecedência

Uma das principais fontes de ansiedade dos estudantes durante a prova do ENEM é a sensação de despreparo diante da prova. Porém, existe uma estratégia para te ajudar a evitar esse prova: começar a se preparar com antecedência.

Não deixe para começar a estudar para o ENEM em cima da hora. Tenha em mente que a prova é longa, complexa e aborda uma série de disciplinas diferentes, além da redação. Dessa forma, a única forma de evitar o desespero causado pela sensação de despreparo é começar a estudar muito tempo antes da data da prova. Quanto mais você estiver preparado, mais confiante e calmo você irá se sentir durante a prova

Outra vantagem de começar a estudar com antecedência é que você poderá se preparar com mais calma, uma vez que terá mais tempo disponível. Assim, o estresse não fará parte da sua rotina e os seus estudos serão mais eficientes.

Entenda a estrutura da prova

Outra forma de reduzir a ansiedade e o estresse no dia da prova é conhecer bem o formato do exame. Muitos estudantes chegam no dia de aplicação do ENEM sem conhecer muito bem a estrutura da prova e acabam ficando desesperados diante da quantidade de perguntas, da organização de questões de do funcionamento do tempo disponível.

Para evitar esse problema no ENEM 2023, é fundamental que você entenda como a estrutura da prova funciona. Saiba quais são as disciplinas cobradas em cada dia de aplicação, qual o tempo disponível para resolução das questões, como o exame é corrigido e o que é esperado da redação. Essas são apenas algumas das características do ENEM que você deve dominar para chegar no dia da prova mais relaxado e preparado.



A forma mais fácil de conhecer a estrutura do ENEM 2023 é, além da leitura do edital da prova, por meio da resolução de simulados e de provas de edições anteriores do ENEM.

Simulados e tempo disponível

A organização do tempo disponível é muito importante para evitar a sensação de desespero e falta de tempo durante a prova do ENEM, que atrapalha muitos estudantes todos os anos.

É fundamental que você inclua a resolução de simulados do ENEM no seu plano de estudos. Com os simulados, você poderá ter uma noção do tempo disponível para cada questão e a criar estratégias pessoais para otimizar o uso desse tempo. Isso irá te ajudar a chegar no dia da prova já familiarizado com o tempo disponível.

Use técnicas de relaxamento

Todos nós sabemos que a prova do ENEM é muito importante. Assim, é comum observar estudantes que sentem coração acelerado, a respiração rápida e a mente agitada durante a prova. Para amenizar esses sintomas da ansiedade durante o exame, você pode usar técnicas de relaxamento.

Uma das técnicas mais eficazes é respirar de forma profunda: quando a ansiedade aumentar, pare de fazer a prova, feche os olhos e respire profundamente e devagar, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Repita esse processo algumas vezes, focando na sua própria respiração. Apesar de muito simples, essa técnica de relaxamento é muito eficaz na redução da ansiedade durante uma prova.