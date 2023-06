Uma cozinha bem-organizada facilita encontrar o que você precisa quando precisa e economiza tempo no processo. Apesar disso, muitas pessoas não têm certeza da melhor maneira de organizar seus armários de cozinha. Por isso que hoje, indicaremos como organizar os armários da cozinha.

Como os armários normalmente armazenam uma grande variedade de objetos em uma ampla gama de tamanhos e formas, prestar atenção a esse detalhe é crucial. Esse foco precisa ser redobrado em cozinhas compactas para aproveitar ao máximo o espaço disponível.

Dicas para organizar os armários da cozinha

Não há mágica envolvida na organização de seus armários de cozinha. No entanto, com algumas dicas, pode tornar esse tempo muito mais fácil para você. Comece esvaziando seus armários e dando uma boa limpeza, assim, você determinará quais itens valem a pena guardar e quais podem ser doados ou jogados fora.

Ao reorganizar os itens nas gavetas, comece com os mais usados e trabalhe do seu jeito até os menos usados. Deixe as gavetas superiores para os itens menores que você usa com mais frequência, como seus utensílios diários.

Já as ferramentas maiores como conchas, alicates, colheres maiores, facas de pão, etc. na segunda gaveta. Coloque os talheres de uso mais frequente e as peças de servir na 3ª gaveta, e as toalhas de prato, na 4ª gaveta.

Para a organização dos pratos

Separe os pratos por tamanho e forma para tornar seu armazenamento mais eficiente. A melhor maneira de armazenar pratos é empilhada (do maior para o menor). O armário pode ser adaptado para caber seu equipamento de jantar específico se você tiver mais de um conjunto.

Ou seja, deixe os pratos bem próximos e, se possível, organize separadamente as travessas por tamanho e formato.



Para a organização das panelas

Ao considerar como organizar uma despensa de cozinha, decidir onde colocar as várias panelas pode ser uma grande dor de cabeça. No final, são grandes ferramentas com cabos e tampas e uma variedade de formas e tamanhos.

A sugestão para organizar as panelas em um armário é manter as tampas separadas. Assim, você pode empilhar as panelas, aninhando as menores nas maiores.

Além disso, você pode manter as panelas que você mais usa perto do fogão ou em um armário embaixo da pia, enquanto guarda as que você usa com menos frequência em outro lugar. Já as tampas das panelas, podem ser organizadas nas portas internas do armário, ou adquirir um organizador de tampas, e guardá-las todas juntas no organizador.

Para organizar os potes

Os potes são uma parte essencial de qualquer cozinha, certo? No entanto, colocá-los em ordem nem sempre é fácil. Você pode guardá-los em uma cômoda, gaveta ou outro local adequado em seu armário. A sugestão é guardar os potes em uma caixa ou cesto de plástico no armário e as tampas em outro.

Ainda, você pode empilhar os potes conforme o tamanho e formato, organizando os menores nos maiores. E as tampas podem ser guardadas nas gavetas.

Para organizar os temperos

Utilizar potes pequenos para temperos, permite uma ampla variedade de opções de armazenamento. Se você não tem espaço na geladeira, você usar uma folha magnética para guardar as sobras em uma gaveta ou prateleira.

Como alternativa, você pode construir uma pequena cestinha ou bandeja e colocá-la em cima do armário, rotulando cada pote de tempero individual. As cestas aramadas são outro item útil que pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo até o menor espaço de armário ou gaveta para esses itens menores.

Para organizar eletrodomésticos

Para organizar os eletrodomésticos, você pode utilizar móveis personalizados, onde eles ficam embutidos, principalmente aqueles que possuem maior uso como forno micro-ondas, fornos elétricos e fogões elétricos.

Você pode reservar um armário, para guardar os eletrodomésticos que você utiliza raramente, e assim, evitar que eles fiquem juntando poeira e sujeira da cozinha.

Para organizar alimentos

A maneira correta de armazenar seus alimentos é tão crucial como organizar suas panelas e frigideiras e outros utensílios de cozinha.

Dessa forma, a melhor maneira de manter os alimentos frescos na geladeira é em recipientes herméticos e transparentes. Assim, você deve rotular o nome do produto e a data de validade. Coloque os que possuem validade mais próximo na frente para poder utilizar ??primeiro. Além disso, evite misturar alimentos e utensílios de cozinha.

Se possível, tenha armários específicos ou pelo menos use recipientes diferentes para guardar esses itens.

Por fim, os aramados também auxiliam na hora de organizar a despensa, por permitirem mais espaço de arrumação nos armários e pode usar ??para guardar artigos mais perecíveis que necessitam de oxigênio, como legumes, verduras e frutas.