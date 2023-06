Um dos primeiros passos no processo de cultivo é regar as plantas, mas esta também é uma das áreas mais comuns onde jardineiros amadores erram. Não existem dúvidas de que as plantas necessitam de água. Mas, exatamente, de quanto em quanto tempo é preciso realizar a rega? Como regar as plantas de forma correta? Este é o assunto deste artigo de hoje, para você tirar suas dúvidas e cuidar delas da forma certa.

Cuidar cuidadosamente do seu jardim e vasos de flores irão garantir que elas sempre tenham a melhor aparência. Assim, dividimos com vocês, algumas técnicas adequadas e extraímos dados úteis sobre cuidados com as plantas.

Dicas para regar as plantas de forma correta

Vale sempre reiterar que a natureza oferece abundância de espécies vegetais, e que seria necessário mais de um livro para ensinar as especificidades de cuidar de cada uma. Além de exigir, uma recomendação exclusiva de rega.

Assim, ensinaremos orientações e indicações comuns que, sem dúvida, ajudarão a compreender como funciona o procedimento de rega das plantas.

1ª Dica: Saiba o que sua planta precisa para prosperar

Uma das melhores maneiras de garantir flores ao cultivar plantas para uso interno, paisagismo externo ou fins decorativos é por meio da educação. A planta tem requisitos únicos de umidade, e saber quanto e com que frequência regar depende das obrigações particulares da planta que está sendo cultivada.

Assim, é preciso saber quais que prosperam melhor em condições de crescimento mais secas. Dessa forma, é preciso conhecer sua planta antes de regá-la.

2ª Dica: É fundamental selecionar corretamente o vaso a ser utilizado



Você também pode gostar:

No seu pomar, é fundamental saber que o recipiente que utiliza é decisivo, principalmente ao nível da drenagem. Assim, escolha recipientes com orifícios de drenagem e cujo tamanho seja adequado para a planta.

Pois ajuda a drenar após uma chuva, ajudando a garantir que as raízes não fiquem sufocadas.

3ª Dica: Regue suas plantas em uma quantidade adequada

Tanto a pouca água quanto muita água são ruins para as plantas. Enquanto as primeiras podem retardar seu crescimento, as últimas sufocam suas raízes.

Por isso que a rega inadequada, dificulta a oxigenação e desempenha um papel no desenvolvimento de doenças e fungos. O segredo é irrigar suavemente e parar assim que ver a água embebendo no solo.

4ª Dica: Cultive suas plantas em um local adequado

Ao regar as plantas, coloque água no solo e não na planta. Umedecer as folhas é desnecessária e pode até ser prejudicial devido à sensibilidade da planta à umidade. Portanto, ao regar suas plantas, certifique-se de misturar a quantidade certa de solo para cada espécie.

O melhor lugar para regar as plantas é no solo, não nas folhas.

Na arte de colocar água, uma das facetas mais intrigantes, é a maneira correta de regar. Se você regar apenas para um lado, as raízes e as folhas têm mais chances de crescer em direção à água. Assim, é fundamental que a rega seja feita da mesma forma em todos os lados da planta.

5ª Dica: Tenha em mente a mudança das estações

As estações do ano têm um impacto sobre como você deve regar suas plantas. Por exemplo, as temperaturas de verão são tipicamente mais altas e, para algumas espécies, é necessária uma frequência maior de rega.

Já no tempo frio, algumas plantas permanecem dormentes, seja para retardar seu crescimento ou economizar energia. Como resultado, eles acabaram precisando de pouquíssima água.

Por que é importante regar as plantas de forma correta?

Precisamos trocar algumas informações para entender o quão crucial é regar as plantas. Para começar, exploraremos o fascinante mundo da biologia. A água precisa ser armazenada nas células da planta, sendo eficaz para a saúde dela.

Desta forma, é preciso fornecer condições ideais para a planta florescer, ter a melhor aparência e produzir abundantemente.

Além disso, você sabe que as plantas transpiram assim como os humanos?

Sim, o processo de transpiração faz com que a planta libere água para o meio ambiente através de suas folhas. Assim, as folhas que estão acima do solo passam por um processo de dois estágios conhecido como transpiração e evaporação.

Esta é uma ação associada ao ciclo da água. Assim, o processo pelo qual a água é devolvida à atmosfera e pode contribuir para a formação de nuvens é chamado de evapotranspiração.

Além disso, a rega é importante para a distribuição da água por toda a planta, através das raízes. Como âncoras da planta no solo e seus portais para água e nutrientes, as raízes desempenham um papel crucial na assimilação de nutrientes.