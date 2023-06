Diego Cocca permanecerá no comando do México na campanha da Copa Ouro

eufazer um dérbi é sempre um baque, principalmente se você não vence seus tradicionais rivais há quase quatro anos, mas o Federação Mexicana de Futebol decidiram não tomar medidas precipitadas em relação ao seu treinador principal.

Derrota para os Estados Unidos na semifinal da Liga das Nações da Concacaf parecia que ia acabar Diego Coccaestá no cargo, mas será mantido no cargo.

No entanto, o impacto da derrota por 3 a 0 para os Estados Unidos cobrou seu preço e não havia certeza de que o argentino permaneceria no cargo.

Depois de uma noite de reflexão da federação, a conclusão foi que não tomariam uma decisão final sobre Nock até depois da Copa Ouro.

Nock agora tem sete jogos para defender a manutenção do emprego.

México começará a competição dentro do grupo B ao lado de Haiti, Honduras e Catar.

Após as derrotas recentes e o nível de jogo apresentado, a demanda por Nock é conquistar o título ou pelo menos demonstrar uma melhora acentuada no estilo de futebol com resultados positivos contra os times mais difíceis do torneio.