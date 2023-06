Dionne Warwick cancela show após incidente médico

A lendária cantora nos conta que começou a ter problemas com uma das pernas na quinta-feira, e foi o suficiente para cancelar seu próximo show. A boa notícia é que Dionne diz que já está se recuperando… mas precisava de um tempo sozinha para voltar a 100%.

Quanto ao show, seria em 24 de junho no Rivers Casino em Des Plaines, nos arredores de Chicago. Os fãs receberam um e-mail na quinta-feira dizendo: “Lamentamos informar que a apresentação de Dionne Warwick em 24 de junho de 2023 no Rivers Casino Des Plaines foi cancelada devido a um incidente médico”. O e-mail também afirma que todas as compras de ingressos receberão um reembolso.