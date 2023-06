Disney forçada a adiar o lançamento de ‘Avatar 3’ em um ano

Tgreve do Hollywood Screenwriters Guild, que começou em 1º de maio, fez com que empresas como o Walt Disney Studios alterassem as datas de lançamento de algumas de suas produções mais esperadas.

‘Avatar 3’, ‘Thunderbolts’, ‘Blade’, ‘Avengers: The Kang Dynasty’ e ‘Avengers: Secret Wars’ são apenas alguns dos títulos que terão sua chegada aos cinemas alterada, conforme anunciado pelo The Walt Disney Studios em terça-feira, pelo fato de as produções terem sido pausadas ou os roteiros ainda não estarem prontos.

‘Avatar 3’ será adiado por um ano… e sequências chegarão mais tarde

No caso da terceira parcela de ‘Avatar’, ela será oficialmente adiada por um ano e agora será lançada em 19 de dezembro de 2025, o que significa que a quarta e quinta sequências da saga não serão lançadas até 21 de dezembro, 2029 e 19 de dezembro de 2031, respectivamente.

Na verdade, o produtor da franquia Jon Landau twittou na terça-feira sobre os rumores de mudanças: “Cada filme Avatar é um empreendimento emocionante, mas épico, que leva tempo para trazer o nível de qualidade que nós, como cineastas, buscamos e o público espera. A equipe está trabalhando duro e mal pode esperar para trazer o público de volta a Pandora em dezembro de 2025.”

Mais atrasos

O início das filmagens de ‘Thunderbolts’ e ‘Blade’ permanecem suspensos até o fim da greve, enquanto ‘Avengers: The Kang Dynasty’ e ‘Avengers: Secret Wars’ foram adiados por um ano e serão lançados comercialmente em 1º de maio. 2026 para o primeiro e 7 de maio para o último.

Por outro lado, o filme ainda sem título ‘Deadpool’ será finalmente lançado em 3 de maio de 2024 e ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ será adiado para 26 de julho de 2024.

Isso não é tudo porque ‘Quarteto Fantástico’ passará de 14 de fevereiro de 2025 para 2 de maio de 2025 e Rami Malek‘The Amateur’ (20th Century Studios) será lançado em 8 de novembro de 2024.

Quanto aos filmes do universo Star Wars que ainda estão em andamento, já se sabe que um deles mudará sua data de lançamento de 19 de dezembro de 2025 para 22 de maio de 2026 e o ​​outro, ainda sem nome, será lançado em dezembro. 18 de 2026.