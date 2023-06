Djokovic conquista terceiro título de Roland Garros sobre Ruud e ultrapassa Nadal no geral

Tacabou o debate sobre quem é o maior tenista de todos os tempos. Novak Djokovicaos 36 anos e 22 dias, conquistou seu 23º título de Grand Slam, algo que nenhum homem jamais fez antes. Sua sétima vítima do Roland Garros torneio foi Casper Ruud7-6(1), 6-3, 7-5, em 3 horas e 13 minutos.

O sérvio tem mais um título importante do que Rafael Nadalempata com Serena Williamsagora aposentado, e está pronto para caçar Margaret Court na grama de wimbledon (2 a 16 de julho).

Djokovic queria que seu filho Stefan experimentasse em primeira mão um dia tão especial e o manteve grudado nele desde o aquecimento. Ele agora tem oito anos e pode ver tudo, inclusive os nervos do pai em um dia tão especial.

Depois de 14 dias de sol em Paris, chegaram as nuvens e a ameaça de chuva. Nenhum elemento externo iria interferir na festa de Novak. Ruud estava disposto a tentar a raquete, mas não conseguiu.

Para descobrir a última vez que o sérvio perdeu uma partida em uma das quatro principais etapas, você teve que voltar a 1º de junho de 2022. Foi quando ele perdeu nas quartas de final do Aberto da França para Nadal.

Desde então, tem uma sequência de 21 vitórias sem derrota que o coroaram em Wimbledon, a Aberto da Austrália e Roland Garros. Vale lembrar que ele esteve ausente do US Open por não ter conseguido entrar nos Estados Unidos devido a sua decisão de não se vacinar contra o coronavírus.

Djokovic entrou no Philippe Chatrier como o tenista mais bem classificado. Ele respirou fundo enquanto a multidão o aplaudia. A história estava diretamente relacionada à sua vitória.

As mesmas pessoas que o haviam enfrentado nas seis partidas anteriores o aplaudiam hoje. Ruud começou a servir e dominar. A pressão era mais do outro lado da quadra. O norueguês fez três pontos e assumiu a liderança por 2 a 0. Ele aproveitou o terceiro com uma falha do adversário no chute.

Alguns Djokovicos segundos saques de ‘ estavam viajando a 138 quilômetros por hora. Muito pouco para um Final de Roland Garros.

Casper, errático durante toda a temporada, não perdeu uma única bola da linha branca. Aos 21 minutos, o placar estava em 3 a 0. Quatro minutos depois, Novak começou a trabalhar.

RuudO forehand de ‘s foi um problema para o sérvio, que fugiu sempre que pôde. De 4-1 para 4-4, com mais uma quebra para o adversário que caiu no limbo.

Então foi Djokovic quem desperdiçou uma bola de 5-4. Ele estava com falta de ar nas longas trocas.

Ruud conseguiu um tiro milagroso que o colocou em 0-30. Ele estava a dois passos do set. Ele tinha certeza da morte súbita.

Djokovic reclamou com o árbitro de cadeira, Damien Dumusois, para não dizer o placar tão rápido porque dava menos tempo entre os saques. As duas últimas partidas do Grand Slam que ele perdeu foram com aquele árbitro: final do US Open (2021) e quartas de final de Roland Garros (2022).

Os dois jogadores foram para o vestiário com o primeiro set no bolso do sérvio.

Ele fez uma declaração de intenções após o intervalo: fazer 3 a 0 na frente. Os nervos de Ruud estavam à flor da pele, como na última final com Nadal e na final do Aberto dos Estados Unidos com Carlos Alcaraz.

O segundo set também foi para Djokovic, que a partir daí foi implacável.

Ele então selou a partida de forma confortável no terceiro set, sob aplausos entusiasmados dos torcedores da casa.