Do ‘futebol’ ao ‘soccer’: foi assim que o Miami Dolphins recebeu Leo Messi

Ccom a chegada de Leo Messia cidade de Miami se pôs a trabalhar para receber o gênio argentino com uma pequena noção do que chamam de ‘futebol’.

Os mais dedicados têm sido os jogadores do Miami Dolphinsum time da NFL que já está imerso em sua pré-temporada.

Vestidos com seus volumosos uniformes de futebol americano, os jogadores da franquia do sul da Flórida ousaram dar alguns toques. A verdade é que eles não se saem mal. Talvez seja porque eles estão acostumados com o oval que costumam chutar e a bola mais redonda é mais fácil para eles.