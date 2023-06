Do outro lado do Spider-Verse’ esmaga nas bilheterias

O novo filme do ‘Homem-Aranha’ foi um sucesso de bilheteria neste fim de semana – reunindo um pacote … e provando que ter 2 pais de estúdio para este IP pode realmente ser o melhor.

Claro, estamos falando de ‘Homem-Aranha: Além do Verso-Aranha’… que ocupou o primeiro lugar por uma milha nos últimos três dias – com uma contagem final de cerca de $ 120,5 milhões em vendas de ingressos no mercado interno. Essa é a segunda melhor bilheteria de 2023… atrás de ‘Super Mario Bros.’

É facilmente o ganhador de dinheiro do verão até agora … e a boa notícia é que superou as expectativas em uma tonelada. ‘Across the Spider-Verse’ foi projetado para arrecadar apenas US $ 80 milhões a US $ 90 milhões … mas ultrapassou isso e é um dos filmes do ‘Homem-Aranha’ de melhor desempenho de todos os tempos.

Não apenas isso, mas as críticas estão fora das paradas … com muitos chamando-o de a melhor parcela do ‘Homem-Aranha’ e a história do ‘Homem-Aranha’ contada nos tempos modernos. Então, o que fazemos com tudo isso???

Há algumas conclusões – que o Twitter parece um tanto concordar com – e o primeiro é … a Sony segurando alguns dos direitos do ‘Homem-Aranha’ ao longo dos anos, talvez, acabou sendo o melhor. Claramente, eles fazem parceria com a Marvel para todas as coisas do Spidey … mas muitos dizem que mantiveram o personagem / IP fundamentado, apesar das aspirações CBM excessivamente grandiosas da Disney.

O outro elemento fascinante aqui é que a Sony/Disney conseguiu alcançar a verdadeira diversidade em um personagem que há muito é considerado um típico homem branco em Peter Parker.

Com o personagem Miles Morales – que é negro/porto-riquenho – há um novo rosto para o Homem-Aranha (para não mencionar todos os outros Homens-Aranha no filme)… e houve pouca ou nenhuma indignação com isso. Claro, muito disso pode ter a ver com o fato de Miles e companhia. são cânones cômicos … então grite para os escritores que criaram esses personagens há muito tempo!

É interessante… houve vários atores que interpretaram o Homem-Aranha (tanto em live-action quanto em animação) ao longo dos anos – mas Tom Holland diz Shameik MooreMorales de pode, de fato, ser o melhor de todos eles. Ele disse isso de qualquer maneira em uma entrevista recente.

Tom Holland está animado com a sequência de “Spider-Verse” lançada esta semana e fez um elogio surpreendente ao primeiro filme de “Spider-Verse” durante a estreia de “The Crowded Room” no Apple TV+. pic.twitter.com/7vjUqu3Sye — Associated Press (@AP) 2 de junho de 2023

