Don Lemon não se surpreende se a CNN oferecer emprego após a demissão de Chris Licht

Don Limão pode ser capaz de fazer um retorno à CNN após a demissão do ex-CEO Chris Licht … já que as pessoas no mundo de Don não ficariam surpresas se a rede chegasse em um futuro próximo.

Fontes familiares disseram ao TMZ … a potencial reversão da sorte não seria chocante devido às tensões bem documentadas e de longa data entre Chris e Don.

Conforme relatamos, Chris assumiu o cargo de chefão da CNN em maio de 2022 e entrou em conflito com Don muitas vezes sobre as coisas de Don. recebido no ar, assim como escolha de roupa Don foi para a estréia de “CNN This Morning”.

Você deve se lembrar, Don afirmou que foi completamente pego de surpresa por seu relatório de abril. terminação depois de 17 anos com a CNN, dizendo timidamente … “É claro que há algumas questões maiores em jogo.”

Muitos insiders viram isso como uma maneira não tão sutil de dizer que Licht estava lutando por seu próprio emprego. Obviamente, faz menos de um dia desde sua expulsãoentão nenhum dos executivos da CNN entrou em contato com Don ou seu pessoal ainda.

O que mais, Amy Entelvice-presidente executiva de desenvolvimento de talentos e conteúdo da CNN, foi morta como uma das líderes interinas da rede e é alguém de quem Don é próximo há quase 15 anos.

Enquanto isso, Don está fazendo exatamente o que disse que faria … tirando o verão de folga do trabalho, mas nos disseram que ele ainda está entretendo todas as reuniões e está aberto para ouvir todas as opções.