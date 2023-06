Donald Trump é acusado de prometer comida vazia a torcedores de Miami

Donde esta la carne, Señor Trump???

AKA, “Onde está a carne?” … isso é o que alguns Donald Trumpos mais fervorosos – e possivelmente famintos – apoiadores estão perguntando sobre sua visita ao famoso Versailles Restaurant de Miami.



Você deve se lembrar, logo após seu comparecimento ao tribunal na terça-feira para enfrentar o acusação federal de 37 acusações, Trump fez uma parada no restaurante cubano, onde foi recebido com aplausos e votos de “Feliz Aniversário”. Durante seu triunfante, considerando todas as coisas, pit stop, Trump gritou … “Comida para todos.”

No entanto, de acordo com o Novos tempos de Miami, Trump saiu sem pagar uma única conta para ninguém, fora de sua equipe de campanha. Agora, não é um caso de “mastigar e estragar”, ele simplesmente nunca deu tempo para ninguém pedir … de acordo com o relatório.

Um porta-voz de Trump tem uma visão muito diferente do que aconteceu, ou não, naquele dia… Correio de NY“No final da visita do presidente Trump, ele se ofereceu para comprar comida para o grupo de participantes dentro do restaurante, mas quando o presidente Trump saiu, os participantes o seguiram para fora e não fizeram os pedidos”.

Tradução: você adia, você perde! Trump ficou apenas dentro do restaurante por cerca de 10 minutos.

BTW … conselheiro sênior de Trump Jason Miller mostrou um pouco da comida que a equipe da campanha conseguiu na estrada, gabando-se nas redes sociais: “Para viagem, edição de Versalhes!”

O próprio Trump teria comido no McDonald’s mais tarde. Naturalmente.



