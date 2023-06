Donald Trump é indiciado por documentos confidenciais da Casa Branca

A acusação, apresentada por um grande júri federal em Miami, supostamente inclui pelo menos 7 acusações, mas como o DOJ não a divulgou, ainda não há detalhes sobre as acusações específicas. A ABC está relatando que as contagens variam de retenção intencional de informações de defesa nacional a conspiração relacionada a um esquema para ocultar declarações e representações falsas.

Trump diz que sua primeira aparição no tribunal para enfrentar as acusações será na terça-feira no tribunal federal de Miami. Ecoando os pensamentos de milhões de americanos – incluindo seus apoiadores e odiadores – Trump diz que nunca pensou que isso aconteceria com um ex-presidente dos EUA.