Donald Trump é preso em tribunal da Flórida

Fvermes presidenteDonald Trump entrou com uma alegação de inocência 37 cargas relacionado com o alegado manuseio incorreto de documentos classificados. O pedido foi feito durante a acusação de Trump em um tribunal federal em Miami na terça-feira, onde seus advogados solicitaram um julgamento com júri.

Segundo a CNN, o advogado de Trump, Todd Blancheinformou o juiz de seu fundamento, afirmando: “Nós certamente entramos com uma alegação de inocência.” O ex-presidente e seu co-réu, Walt Nautforam então reservado por vice-marechaiscom cópias eletrônicas de suas impressões digitais tiradas. Sem foto foi capturado como Trump é facilmente reconhecível. Todo o processo de reserva durou aproximadamente 10 minutos.

As acusações feitas pelo Departamento de Justiça no caso de documentos classificados intensificaram o risco legal em torno Trunfoque atualmente é o favorito para o 2024 GOP nomeação. A audiência de acusação na terça-feira envolveu principalmente questões processuais, incluindo o apelo de Trump e discussões sobre as condições de sua liberdade pré-julgamento. Restrições potenciais sobre conduta de Trump ao longo do caso também podem ser abordadas.

advogado especial Jack Smith esteve presente na acusação, enfatizando a importância do caso. Trump está enfrentando 37 acusações criminaisacusando-o de reter ilegalmente informações de defesa nacional e ocultar documentos em violação das leis de adulteração de testemunhas durante o Investigação do Departamento de Justiça nos materiais. Nauta, assessor próximo de Trump, também foi indiciado, alegando conspiração para obstruir a investigação federal.

Partindo de seu estância Doral em uma carreata, Trump viajou para o tribunal junto com Nauta em um veículo separado. Respondendo à pergunta de um espectador sobre seu bem-estar, Trump respondeu “ótimo” e acenou. Antes do comparecimento ao tribunal, Trump levou para a mídia social, lamentando que era “UM DOS DIAS MAIS TRISTE DA HISTÓRIA DO NOSSO PAÍS. SOMOS UMA NAÇÃO EM DECLÍNIO!!!“

A batalha legal de alto risco começa quando o caso do ex-presidente Trump é atribuído ao juiz distrital Cannon

A audiência de terça-feira marca o início de uma longa e processo judicial potencialmente dramático, incluindo processos criminais e de apelação que podem se estender por vários anos. O caso foi atribuído a A juíza distrital dos EUA Aileen Cannonque foi indicado por Trunfo. Notavelmente, a decisão anterior de Cannon de ordenar uma revisão por terceiros de um Busca do FBI em Mar-a-Lago foi derrubado por um tribunal de apelações conservador. Magistrado Juiz Jonathan Goodman espera-se que supervisione os procedimentos em Miami.

Após a conclusão da audiência de terça-feira, o caso entrará em uma fase de pré-julgamento, provavelmente envolvendo disputas sobre provas e possíveis moções para encerrar o caso antes de chegar a julgamento. A equipe de defesa de Trump terá ampla oportunidade de prolongar o processo, estendendo-o potencialmente além da eleição de 2024.

Um aspecto crucial que pode impactar a acusação é a atribuição de juiz canhão, que reside em Ft. Pierce, Flórida, mas faz parte do grupo de juízes designados aleatoriamente para casos em West Palm Beach, onde a nova acusação foi apresentada. Especialistas jurídicos em todo o espectro manifestaram interesse na abordagem de Cannon, devido ao seu tratamento controverso do anterior Processo de Trump. Suas decisões podem causar complicações para a acusação, embora a extensão de tais desafios permaneça incerta.

“É raro ter um poder tão influente quanto um juiz distrital em um caso federal“, afirmou Alan Rosensteinex-advogado da Departamento de Segurança Nacional do DOJ e atual professor de direito na Universidade de Minnesota. “Ela poderia, se quisesse, causar enormes problemas para a promotoria. Seriam problemas existenciais? Provavelmente não.“

À medida que os procedimentos legais continuam, a nação observará de perto como esse caso de alto perfil se desenrola e suas possíveis implicações para o ex-presidente.