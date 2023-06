Dono do Nuggets, Stan Kroenke, para MARCA: “Jokic é a coisa mais impressionante que já vi na minha vida”

Denver Nuggets estão a um passo de conquistar seu primeiro título da NBA depois de vencer calor de Miami (108-95) no jogo 4 para fazer o 3-1 no total da série. Minutos após a vitória, MARCA foi capaz de conversar nos corredores da Kaseya com Stan Kronkedono do time, que transbordava de alegria.

Quando perguntado sobre seus sentimentos quando o time se aproxima de sua primeira vitória em potencial, o proprietário expressou sua alegria pela cidade: “Bem, quero dizer, nós, você sabe que o time, a organização em 47 anos não ganhou um campeonato. Então é empolgante para a cidade.”

Jokic alerta Nuggets para arriscar: “É agora ou nunca”LAPRESSE

Refletindo sobre a jornada do time e os jogadores que contribuíram para seu sucesso, o proprietário afirmou com orgulho: “E, você sabe, nós realmente construímos esse time nos últimos anos e Jamal draftando com jogadores como Michael, trouxemos Aaron in e Christian mais e, portanto, um grande grupo de caras e muito feliz por eles o que isso significa para a cidade, para eles.”

Kroenke destacou o incrível impacto que o desempenho da equipe teve na comunidade, enfatizando a atmosfera eletrizante: “A cidade é inacreditável. Quero dizer, é super emocionante e acho, quero dizer, já foi dito, ouvi dizer que homens adultos eram chorando quando fomos para a final, eles nunca estiveram em uma final antes. Então foi muito emocionante.”

Para o dono do Nuggets, Jokic é simplesmente incrível

Passando a discutir o jogador estrela do time, Nikola Jokico proprietário não conteve a admiração: “Quero dizer, para mim ele tem sido a coisa mais incrível de todos os tempos. Quer dizer, eu assisti muito basquete. Eu joguei basquete. Eu amo o jogo. Meu filho jogou em um alto nível. Quer dizer, Nikola Jokic é a coisa mais incrível que eu já vi no basquete.”

Ao longo da conversa, ficou evidente a paixão do proprietário pelo time, pela cidade e pelo esporte basquete. Suas palavras transmitiram um profundo apreço pela jornada que o Denver Nuggets empreenderam e a resiliência que demonstraram.

Enquanto o Denver Nuggets continua sua busca pela grandeza, guiado pelo apoio inabalável e pela crença de seu dono, a cidade aguarda ansiosamente o potencial momento de coroação de um campeonato. O compromisso do proprietário em formar uma equipe capaz de alcançar a grandeza é uma prova de sua visão e dedicação ao esporte.