Drake analisa Trill Burgers do rapper Bun B em Houston: ‘O melhor que já comi’

Drake visitado Trill Burgers em Houston na segunda-feira para revisar o prato principal e promover o restaurante do lendário rapper Bom Ba quem ele chama de um de seus mentores.

O artista canadense ficou maravilhado com o hambúrguer e o exibiu no Instagram Stories com um vídeo dele conversando com Bun B no local de Houston.

“O melhor hambúrguer que já comi”, disse Drake.

A conta oficial do Trill Burgers no Instagram também compartilhou um vídeo do momento em que Drake entrou no restaurante e dele recebendo seu hambúrguer em um prato especial de papelão.

Drake, 36, não é a primeira celebridade da lista A a visitar a lanchonete, mas Bun B admitiu que ele definitivamente é o maior começo a entrar em seu restaurante.

Outras celebridades da lista A no Trill Burgers

Companheiro artista de hip hop Tyler o Criador é conhecido por ser bastante duro com hambúrgueres famosos, mas também era um grande fã da comida do Trill Burgers. Se ele gosta, então é um bom sinal.

ludacrisum rapper e estrela do Velozes & Furiosos franquia, comeu no Trill Burgers em 4 de junho.

DJ Khaled e Rick Ross são duas outras celebridades da indústria da música que recentemente elogiaram os hambúrgueres do Bun B.

Trill Burgers também foi eleito o melhor hambúrguer da América pela Bom Dia America ano passado e continua conquistando novos fãs a cada dia. Drake adora abençoar os negócios e os bolsos das pessoas, mais recentemente em uma transmissão.