Drake Cameos em ‘Dave’ de Lil Dicky com Brad Pitt

Drake fez uma participação especial no final da temporada de Lil Dicky da série “Dave” – ​​um episódio que também ostentava Brad Pitt dar Rachel McAdams aparências!!!

Como quis o destino, Drake é realmente um superfã do show – que acabou de terminar sua terceira temporada – e ele disse exatamente isso para Dicky, pessoalmente.

sou só eu ou esse cara se parece muito com @drake ? #DaveFXX pic.twitter.com/dR2GAE1EnL

Muitos elogios, com certeza, e Dicky disse O Repórter de Hollywood marcar Drake, Rachel e Brad criaram um grande desafio para sua equipe – “Com todos eles, minha sala de roteiristas era como, ‘É meio louco que você esteja colocando todos os ovos nessas cestas porque e se eles disserem bem?’ Essas pessoas nem fazem TV. Drake não faz TV desde ‘Degrassi’.

Mas ele segue em frente com confiança, dizendo … “Honestamente, acho que o programa pode ter uma tendência a ser esquecido. Depois que você se senta e assiste, é objetivamente um ótimo programa. Essas são como as maiores estrelas do nosso tempo validando nosso espetáculo”.