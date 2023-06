Draymond Green falha comicamente em beber cerveja com Travis Kelce no campo de golfe

Foi um dia difícil para ser um Golden State Warrior na quinta-feira … enquanto Klay Thompson dar Stephen Curry foram ruins no campo de golfe, Draymond Verde mostrou que tem ZERO habilidades quando se trata de beber cerveja!

A exibição comicamente horrível das estrelas da NBA caiu durante a oitava iteração do The Match no Wynn Golf Club em Las Vegas … quando os Splash Brothers estavam tentando vencer Patrick Mahomes dar Travis Kelce no evento anual de golfe beneficente.