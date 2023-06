Draymond Green foi visto com LeBron James na França depois de se tornar um agente livre

EUnão é nenhum segredo que Draymond Verde ainda tem negócios com Lebron James, eles são muito bons amigos e acabaram de ser vistos na França. James tem aproveitado seu tempo livre antes de retornar aos campos de treinamento do Lakers para uma nova temporada da NBA. Draymond Green acabou de decidir cancelar sua opção de jogador para o Golden State Warriors e tornou-se um agente livre irrestrito. O que significa que ele pode assinar um novo contrato com a equipe de sua escolha. Esta pode ser apenas a oportunidade Lebron James tem procurado com Green e convencê-lo a se tornar um Laker. Se há um tipo de jogador que esta equipe não tem, é um rebote adequado. E Green é definitivamente o melhor nesse trabalho específico.

Quais são as chances de Draymond Green se juntar ao Lakers?

Vamos começar com o fato de que Draymond Verde tem defendido LeBron James no debate GOAT desde sempre. Mesmo tendo jogado ao lado de Stephen Curry durante toda a sua carreira, Green ainda menciona Lebron James quando alguém lhe pergunta quem pode ser o melhor jogador da história da NBA. Ele nunca hesita e sempre oferece uma explicação que vai fazer você pensar Michael Jordan isso não é ótimo. Só por isso, não é loucura pensar que Draymond Green deseja absolutamente se tornar parte do Lakers. Se não for apenas para escolher um time onde possa perpetuar seu legado, com certeza pode ser simplesmente para jogar ao lado de um de seus ídolos. Mas o pensamento positivo não é a única maneira pela qual o GReen pode fazer isso acontecer.

Na imagem compartilhada por um usuário do Instagram, Draymond Verde aparece segurando um charuto ao lado Lebron James. Os dois parecem estar desfrutando de um bom tempo. Agora que o Lakers está a semanas de começar a pré-temporada, GM Rob Pelinka tentará tudo ao seu alcance para deixar LeBron James feliz. Tentar assinar Draymond Green pode ser um desses esforços. A equipe tem o teto salarial para assumir seu contrato depois de se livrar dos altos salários de Russell Westbrook. Até Stephen A. Smith já afirmou que acredita que Green quer se tornar um Laker, o que significa que há uma grande mudança que ele pode se tornar antes do início da nova temporada.