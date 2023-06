Draymond Green recusa opção com Warriors e será agente livre

Draymond Verde vai testar o mercado. Na segunda-feira, o ala-armador decidiu recusar sua opção de jogador no Golden State Warriors para a temporada 2023-2024, no valor de US$ 27,5 milhões, e com isso será um agente livre. A informação foi revelada por Rich Paul, da Klutch Sports, agência que cuida da carreira do jogador, ao jornalista Shams Charania, do The Athletic.

De acordo com Adrian Wojnarowski da ESPN, os Warriors estão motivados para assinar um novo acordo com Green e Paul diz que ele e seu atleta irão explore todas as opções. “Continuaremos conversando com o Golden State e explorando todas as opções”, disse Paul, de acordo com Woj.

Green teve uma ótima carreira no Warriors

Green jogou suas 11 temporadas de sua NBA carreira com os Warriors, conquistando o prêmio Defensive MVP em 2017 e integrando as equipes de defesa em oito temporadas, sendo parte importante das campanhas de título de 2015, 2017 e 2018 e 2022.

O armador disputou 73 partidas na última temporada e teve médias de 8,5 pontos, 7,2 rebotes e 6,8 assistências, com atuações que o levaram ao segundo melhor time defensivo da NBA na temporada.

Na última sexta-feira, os Warriors anunciaram a promoção de Mike Dunleavy Jr. a novo gerente geral, substituindo Bob Myers após 12 anos de serviço.